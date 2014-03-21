Avance Collection 免油健炸鍋煎盤配件
Airfryer 烤盤
全靠 Rapid Air 技術，加上獨特的穿孔表面及典型盤脊，烤魚、肉和蔬菜更完美健康！既然食物不沾鍋，便可輕鬆上碟，清潔也輕而易舉！ 查看各種好處
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Avance Collection 免油健炸鍋煎盤配件
Airfryer 烤盤
美味不沾鍋，是炸烤的好幫手！
節省 20% 的烹飪時間*
使用免油健炸鍋煎盤甚至可以節省您的時間，煎盤獨特的表面和優質材質可以讓您節省 20% 的烹飪時間。*
鏤空的表面在烘烤時加速空氣流動
此免油健炸鍋煎盤的獨特表面讓您發現烘烤食物的新方式。Rapid Air 技術讓您可以用少油或免油的方式更加健康地烘烤食物。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走。
高級不黏底煎盤，讓您輕鬆取走食物
不黏底表面讓您在烘烤食物時輕鬆放，輕鬆取，讓您的烤肉完美無缺。您甚至可以用此煎盤烘烤不同食物，如魚和蔬菜。
增加烹煮面積，您甚至可以烘烤一整條魚
相對於普通的烘烤網架，此煎盤可增加烹煮面積，這樣您就可以輕鬆地炸或烤一整條魚，一大塊牛扒或大量蔬菜。
同樣適用於翻炒、煎炸和烘烤
探索免油健炸鍋的全部潛能，發揮它無盡的可能性。不管你希望翻炒、煎炸抑或烘烤，此免油健炸鍋都能為您迅速做出美味可口的食物。
免油健炸鍋煎盤的不黏底表面可以輕鬆清潔
免油健炸鍋煎盤有不黏底表面，可以輕鬆清潔。並且，您可以把它放入洗碗碟機裡清潔，方便易用。
技術規格
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一般規格
- 適用於洗碗碟機
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是
- 不黏底塗層
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是
- 舒適手柄
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是
- 凸起表層
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是
- 適合
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HD924x
- 烹調方式
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設計和外表
- 顏色
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黑色
- 材料
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鋁質
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