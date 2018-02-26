健康空氣炸鍋 XXL 派對套件
派對專用套件
憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋派對專用套件，您可以炮製所有充滿趣味和健康的最愛派對美食，使用雙層烤架配件和食物分隔裝置充分善用健康空氣炸鍋的煮食空間。 查看各種好處
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派對專用套件
使用健康空氣炸鍋炮製美食的配件和貼士
日常個人化靈感
來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips NutriU 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 NutriU 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*
所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔
您大可放心將健康空氣炸鍋雙層烤架和食物分隔裝置配件放入洗碗碟機內清潔，方便重複使用！
使用雙層烤架加倍擴大烹調空間
使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。
使用食物分隔裝置將健康空氣炸鍋的烹調空間分隔開來
使用食物分隔裝置將健康空氣炸鍋的烹調空間分隔開來，可同時使用烘烤、燒烤和煎炸方式靈活烹調美食。
技術規格
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兼容產品
- 兼容
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HD9630、HD9750、HD9650、HD9651、HD9652、HD9653、HD9654、HD9762、HD9765、HD9860、HD9861、HD9863、HD9867、HD9870
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重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
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240 x 240 x 90
mm
- 產品重量
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0.584
kg
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設計和外表
- 機身物料
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不銹鋼底板
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隨附配件
- 雙層烤架
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是
- 食物分隔裝置
-
是
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持續性
- 包裝
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> 90% 再生物料
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
- 請瀏覽 www.Philips.com/NutriU 以查看 NutriU 是否適用於您的國家/地區。
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