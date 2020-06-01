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  • 零食大師套裝 零食大師套裝 零食大師套裝

    健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋 XXL 零食大師套裝

    HD9954/01

    零食大師套裝

    有了 Philips 健康空氣炸鍋零食大師套裝，您可以用健康的方式炮製喜愛的小食。讓您享用健康的自製蔬菜小食、乾果等。

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    • 1 個食物鉗
    • 1 本零食小貼士單張
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    使用容易握緊的硅膠頂夾具取出小食

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    日常靈感助您打造全新食譜

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    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

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    您可以放心將食物蓋及夾具放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！

    食物蓋設有可折疊支架，方便儲存

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    折疊食物蓋的支架，方便儲存。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      不鏽鋼

    • 技術規格

      包裝數量
      1
      能源效率等級
      不適用
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      220
      產品寬度
      220
      產品高度
      86
      產品重量
      0.59 公斤
      包裝長度
      240
      包裝寬度
      240
      包裝高度
      90
      包裝重量
      0.74 千克

    • 原產地

      生產地
      中國

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