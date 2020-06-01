健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋 XXL 零食大師套裝
零食大師套裝
有了 Philips 健康空氣炸鍋零食大師套裝，您可以用健康的方式炮製喜愛的小食。讓您享用健康的自製蔬菜小食、乾果等。 查看各種好處
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健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋 XXL 零食大師套裝
零食大師套裝
使用健康空氣炸鍋炮製零食的配件和貼士
- 零食大師套裝
- 1個不銹鋼零食蓋
- 1 個食物鉗
- 1 本零食小貼士單張
使用食物蓋炮製您最喜愛的小食
使用食物蓋炮製您最喜愛的小食。透過輕鬆便利的方式，享受羽衣甘藍、菜頭或果乾等健康蔬菜小食，以及雞翼和豬腩肉。
使用容易握緊的硅膠頂夾具取出小食
使用容易握緊的硅膠頂夾具取出小食，極為方便靈活。
日常靈感助您打造全新食譜
來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips NutriU 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 NutriU 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*
所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔
您可以放心將食物蓋及夾具放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！
食物蓋設有可折疊支架，方便儲存
折疊食物蓋的支架，方便儲存。
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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不鏽鋼
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技術規格
- 包裝數量
-
1
- 能源效率等級
-
不適用
- 電池產品
-
無
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重量與尺寸
- 產品長度
-
220
- 產品寬度
-
220
- 產品高度
-
86
- 產品重量
-
0.59 公斤
- 包裝長度
-
240
- 包裝寬度
-
240
- 包裝高度
-
90
- 包裝重量
-
0.74 千克
-
原產地
- 生產地
-
中國
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