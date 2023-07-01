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    Airfryer 健康空氣炸鍋XXL 烘焗套裝

    HD9957/00

    烘焗套裝

    憑藉此特別設計的 Philips Airfryer 健康空氣炸鍋 XXL 烘焗套裝，炮製您最愛的烘焙美食。以快捷健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、烤焗菜式、蛋批，以及更多美食。

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    Airfryer 健康空氣炸鍋XXL 烘焗套裝

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    健康空氣炸鍋XXL 烘焗套裝

    • 烘焗盤（2.5 公升）
    • 9 個矽膠鬆餅杯
    烘焗套裝

    烘焗套裝

    使用 Philips Airfryer 健康空氣炸鍋XXL 烘焗套裝，您可以製作所有喜愛的烘焙食譜。2.5 公升容量非常適合炮製燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、千層麵、焗烤、醬汁肉和其他菜式。慢用！

    所有配件均可放入洗碗碟機，方便清潔

    所有配件均可放入洗碗碟機，方便清潔

    您可以放心將健康空氣炸鍋的烘焗配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！

    9 隻矽膠鬆餅杯，製作不同的菜式

    9 隻矽膠鬆餅杯，製作不同的菜式

    由於健康空氣炸鍋鬆餅杯的物料柔韌，從杯中取出鬆餅或蛋糕易如反掌。皺摺的邊緣使鬆餅杯更好看！由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋鬆餅杯！

    日常靈感助您打造全新食譜

    日常靈感助您打造全新食譜

    來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips NutriU 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 NutriU 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      鋁合金

    • 技術規格

      包裝數量
      1
      能源效率等級
      不適用
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      208
      產品寬度
      205
      產品高度
      90
      產品重量
      0.38 公斤
      包裝長度
      208
      包裝寬度
      205
      包裝高度
      90
      包裝重量
      0.52 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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