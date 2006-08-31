InfraCare 紅外線燈管
有效紓緩痛楚
Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 300 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 40x30 厘米的半身部位帶來紓緩。 查看各種好處
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建議零售價: HK$938.00
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深層滲透的紅外線熱力
紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。
技術規格
-
有效紓緩痛楚
- 深層滲透熱力
-
是
-
局部性範圍照射
- 照射部位
-
40x30
厘米
- 紅外線鹵素燈管
-
300
瓦
-
照射控制
- 數碼時間掣
-
備有審計顯示
-
技術規格
- 電源
-
300
瓦
- 電線長度
-
200
米
- 電壓
-
230
伏
- 電池
-
LR-54-鹼性，1.5 伏 (200 次動作壽命)
- 頻率
-
50/60
Hz
- 絕緣層
-
級別 II (雙重隔濾)
- 燈泡壽命
-
500
小時
-
重量與尺寸
- 外紙箱尺寸
-
29x40.4x74.5 (寬x高x深)
厘米
- 產品尺寸
-
20x30.9x17.2 (寬x高x深)
厘米
- 產品重量
-
1.4
kg
- 彩盒重量
-
1.8
kg
- A-盒內彩盒的數目
-
3
件數
- 外紙箱重量
-
5.4
kg
- 歐洲貨板數量
-
60
件數
- 彩盒尺寸
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28x38.6x24.5 (寬x高x深)
厘米
-
物流數據
- CTV 代碼
-
884363101000
- 原產地
-
德國
-
安全
- 通過 IEC 認證
-
符合 IEC 60601 和 60335
-
方便使用
- 可以調節
-
0-40 度 (向後)
- 開/關掣
-
是
- 防滑手柄
-
方便攜帶及定位
-
醫療産品
- 醫療器材指令
-
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