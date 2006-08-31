深層滲透的紅外線熱力

紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。