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    EasyShine 負離子造型髮梳

    HP4585/00

    輕鬆梳頭，頭髮立即變得亮麗

    全新 Philips 負離子造型髮梳為您帶來方便的使用體驗，讓您的頭髮隨時隨地順滑閃亮。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$238.00

    EasyShine 負離子造型髮梳

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    • 使用電池操作
    負離子護髮讓頭髮光澤亮麗

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    靜電無處不在，尤其是在乾燥的環境中。所以您頭髮很容易會有毛燥和變得雜亂。為了解決這個令人煩惱的問題，我們為大家介紹：負離子造型髮梳。離子控制器產生負離子，中和靜電產生的正離子。有助於減少毛躁，令頭髮即時順滑，有光澤。為改善頭髮上的離子擴散，離子控制器接近軟墊，可以更有效地在梳頭髮將離子分佈到頭髮上。現在頭髮隨時隨地都可以保持柔順！

    無縫圓形梳頭溫柔呵護頭髮和頭皮

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    所有梳頭都是無縫設計，避免在使用過程中對頭皮或頭髮造成損傷。特別的圓形梳頭有較大的接觸面，溫柔地呵護脆弱的頭皮。

    髮梳軟墊的平面經過改良，使用更舒適

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    獨特設計的髮梳軟墊有助用力更平均，順著頭頂輪廓分佈用力，使用得更方便舒適。髮梳小巧，但同樣舒適。所以您可以隨時隨地快速、輕鬆舒適地利用髮梳按摩頭部，同時擁有富光澤、順滑的頭髮。

    髮梳軟墊可拆開，方便清洗

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    可輕鬆拆開髮梳軟墊，讓您可以經常用水清潔，保持衛生。

    使用電池，更快速開始使用

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    包裝内附有電池，讓您可快速進行造型。

    可愛小巧的設計的美容配件

    輕巧的髮梳方便放進您的化妝袋或收藏袋中。您可以隨身攜帶，隨時隨地使用。迷人的髮梳輪廓、無縫外殼及可愛、充滿女人味的外觀另它不單是一個髮梳，而是一個性能良好的獨特美容配件。

    人體工學設計，更佳的使用體驗

    如果您在找梳的手柄，我們可以告訴您：使用 Philips 負離子造型髮梳不需要手柄！Philips 的設計總是令您驚喜。無縫及符合人體工學的弧形外殼非常適合女性的手，為您帶來很好的使用體驗。

    技術規格

    • 配件

      附件
      1 顆 AAA 電池

    • 技術規格

      電壓
      1.5  伏
      電池
      1 顆 AAA

    • 設計

      顏色
      薰衣草紫色
      LED 顔色
      白色
      產品尺寸
      12（長）x 6.5（寬）x 4（高）  厘米

    • 功能特點

      髮梳軟墊
      分離式

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