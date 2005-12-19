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電風筒

HP4856
  • 獨特的恆溫系統 獨特的恆溫系統 獨特的恆溫系統
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    電風筒

    HP4856

    獨特的恆溫系統

    本新款 Philips 美髮電風筒經過特殊設計，可滿足您的個人需求。恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫系統，風量較大、溫度較低。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電風筒

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      • 1250 瓦
      摺合手柄，攜帶方便

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      扁型集風嘴

      扁型集風嘴可準確造型。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1250  瓦
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        粉紅色
        外殼材料
        PC

      • 維修

        更換組件

      • 功能

        摺合手柄
        2 段熱力/風速設定

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