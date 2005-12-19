電風筒 HP4856
獨特的恆溫系統
本新款 Philips 美髮電風筒經過特殊設計，可滿足您的個人需求。恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫系統，風量較大、溫度較低。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
獨特的恆溫系統
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獨特的恆溫系統
本新款 Philips 美髮電風筒經過特殊設計，可滿足您的個人需求。恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫系統，風量較大、溫度較低。 查看各種好處
技術規格
-
技術規格
- 瓦數
-
1250
瓦
- 電線長度
-
1.8
米
- 顏色/完成品
-
粉紅色
- 外殼材料
-
PC
-
維修
- 更換組件
-
有
-
功能
- 摺合手柄
-
有
- 2 段熱力/風速設定
-
有
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