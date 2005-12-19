超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500
此款全新 Philips 美髮電風筒設計獨特，以滿足您的需要。 Thermoprotect 恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫吹髮系統，能採用較大風量、較低溫度乾髮。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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