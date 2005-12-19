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電風筒

HP4859
  • 超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500 超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500 超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500
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    電風筒

    HP4859

    超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500

    此款全新 Philips 美髮電風筒設計獨特，以滿足您的需要。 Thermoprotect 恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫吹髮系統，能採用較大風量、較低溫度乾髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500

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      技術規格

      • 技術規格

        功率
        1500  瓦
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        金米色
        外殼材料
        PC

      • 維修

        更換組件

      • 功能

        摺合手柄
        2 段熱力/風速設定
        冷風掣

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