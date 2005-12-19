超靜音恆溫護髮 Thermoprotect 1500

此款全新 Philips 美髮電風筒設計獨特，以滿足您的需要。 Thermoprotect 恆溫護髮電風筒運用創新的恆溫吹髮系統，能採用較大風量、較低溫度乾髮。 查看各種好處