這款 1200 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。
內置恆溫護髮為秀髮提供保護，將溫度保持在 57°C。讓您快速吹乾秀髮，無需過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來把髮質受損降至最低。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適!
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
梳型擴散風嘴順滑並分開糾結髮絲，輕鬆進行造型的同時快速吹乾頭髮。這是擴散風嘴與梳子的一種組合，幫助打造一頭富有彈性而茂盛的秀髮，防止髮絲糾結不清。
維修
層板
物流數據
彩盒的重量及尺寸
彩盒的重量及尺寸
技術規格