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SalonShine

電風筒

HP4885
  • 57°C 恆溫護髮 57°C 恆溫護髮 57°C 恆溫護髮
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    SalonShine 電風筒

    HP4885

    57°C 恆溫護髮

    SalonShine 恆溫護髮電風筒既可保護您的秀髮，又能打造專業髮型。恆溫護髮可將溫度保持在 57ºC，從而在吹乾的同時護理您的秀髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    57°C 恆溫護髮

    SalonShine 恆溫護髮電風筒既可保護您的秀髮，又能打造專業髮型。恆溫護髮可將溫度保持在 57ºC，從而在吹乾的同時護理您的秀髮。 查看各種好處

    57°C 恆溫護髮

    SalonShine 恆溫護髮電風筒既可保護您的秀髮，又能打造專業髮型。恆溫護髮可將溫度保持在 57ºC，從而在吹乾的同時護理您的秀髮。 查看各種好處

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      57°C 恆溫護髮

      SalonShine 恆溫護髮電風筒

      • 1200 瓦
      • 梳型擴散風嘴
      • 冷風掣
      1200 瓦溫和的乾髮功率，打造亮麗美髮

      1200 瓦溫和的乾髮功率，打造亮麗美髮

      這款 1200 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      扁形集風嘴可以集中風力

      扁形集風嘴可以集中風力

      電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。

      EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

      EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

      先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。

      恆溫護髮將溫度保持在 57°C

      恆溫護髮將溫度保持在 57°C

      內置恆溫護髮為秀髮提供保護，將溫度保持在 57°C。讓您快速吹乾秀髮，無需過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。

      冷風掣可塑造個人髮型

      冷風掣可塑造個人髮型

      這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

      冷風設定，可溫和吹乾秀髮

      冷風設定，可溫和吹乾秀髮

      冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來把髮質受損降至最低。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適!

      摺合手柄，攜帶方便

      摺合手柄，攜帶方便

      這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      梳型擴散風嘴，輕鬆進行造型

      梳型擴散風嘴順滑並分開糾結髮絲，輕鬆進行造型的同時快速吹乾頭髮。這是擴散風嘴與梳子的一種組合，幫助打造一頭富有彈性而茂盛的秀髮，防止髮絲糾結不清。

      技術規格

      • 維修

        更換

      • 層板

        層板尺寸
        1200x800x2048  毫米
        層板數量
        256  件數
        層數
        8
        每層外紙箱數量
        4

      • 物流數據

        CTV 代碼
        8844-885-00
        EAN
        原產地
        中國

      • 彩盒的重量及尺寸

        淨產品(不包括附件)尺寸
        151x77x236  毫米
        產品（含附件）淨重
        429  克
        彩盒尺寸
        258x94x218  毫米
        彩盒容量（立方厘米）
        5287
        彩盒重量（含產品）
        576  克

      • 彩盒的重量及尺寸

        外紙箱尺寸
        530x394x238  毫米
        A-盒容量（立方厘米）
        49699
        A-盒重量（含產品）
        5408  克
        A-盒內彩盒的數目
        8

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        電源
        1200  瓦
        外殼材料
        ABS
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        結合粉紅和白色

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