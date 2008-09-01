SalonDry 電風筒
讓您隨時擁有出色造型
易於隨身攜帶。SalonDry Travel 外形輕巧，方便放在旅行袋內隨身攜帶。還有可折疊功能，易於使用，同時具有 1600 瓦強力吹乾功率，絕對能成為您的首選。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$178.00
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讓您隨時擁有出色造型
SalonDry Travel 電風筒
1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設
這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
三段靈活設定，更加便於掌控
您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。
摺合手柄，攜帶方便
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
冷風掣可塑造個人髮型
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
便於收納的掛環方便存放
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
窄口集風嘴可以將氣流集中吹向特定位置
電風筒的集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這個功能可以精確地為秀髮打造造型，尤其適合調整髮型或定型。
附精美收藏袋
這款電風筒配備了旅行使用的收藏袋。收藏袋設計時尚，可容納電風筒及其附件，使其不受損壞。
技術規格
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技術規格
- 瓦數
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中國：1350 瓦
- 電源
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1200-1600/1350-1600
瓦
- 電壓
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110-127/220-240
伏
- 電線長度
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1.8
米
- 顏色/完成品
-
多種
- 瓦數
-
1600
瓦
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功能特點
- 摺合手柄
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是
- 冷風掣
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是
- 雙重電壓
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是
- 掛勾
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是
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服務
- 2 年保養
-
是
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