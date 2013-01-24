讓您隨時擁有出色造型
易於隨身攜帶。SalonDry Travel 外形輕巧，方便放在旅行袋內隨身攜帶。還有可折疊功能，易於使用，同時具有 1600 瓦強力吹乾功率，絕對能成為您的首選。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
這款電風筒配備了旅行使用的收藏袋。收藏袋設計時尚，可容納電風筒及其附件，使其不受損壞。
技術規格
功能特點
服務