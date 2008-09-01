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    SalonDry 電風筒

    HP4940/00

    讓您隨時擁有出色造型

    易於隨身攜帶。SalonDry Travel 外形輕巧，方便放在旅行袋內隨身攜帶。還有可折疊功能，易於使用，同時具有 1600 瓦強力吹乾功率，絕對能成為您的首選。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$178.00

    SalonDry 電風筒

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    讓您隨時擁有出色造型

    SalonDry Travel 電風筒

    • 1600瓦
    • 可摺合
    • 全球電壓
    • 旅行收藏袋
    1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

    1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

    這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

    三段靈活設定，更加便於掌控

    三段靈活設定，更加便於掌控

    您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。

    摺合手柄，攜帶方便

    摺合手柄，攜帶方便

    這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

    冷風掣可塑造個人髮型

    冷風掣可塑造個人髮型

    這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

    便於收納的掛環方便存放

    便於收納的掛環方便存放

    橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

    窄口集風嘴可以將氣流集中吹向特定位置

    窄口集風嘴可以將氣流集中吹向特定位置

    電風筒的集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這個功能可以精確地為秀髮打造造型，尤其適合調整髮型或定型。

    雙重電壓適合在全世界使用

    雙重電壓適合在全世界使用

    1.8 米電源線

    1.8 米電源線

    附精美收藏袋

    這款電風筒配備了旅行使用的收藏袋。收藏袋設計時尚，可容納電風筒及其附件，使其不受損壞。

    技術規格

    • 技術規格

      瓦數
      中國：1350 瓦
      電源
      1200-1600/1350-1600  瓦
      電壓
      110-127/220-240  伏
      電線長度
      1.8  米
      顏色/完成品
      多種
      瓦數
      1600  瓦

    • 功能特點

      摺合手柄
      冷風掣
      雙重電壓
      掛勾

    • 服務

      2 年保養

    Badge-D2C

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