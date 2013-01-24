此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
這款 2100 瓦的專業電風筒風量強勁。風量與風速的完美結合實現更加快速而輕鬆地吹乾秀髮並打造髮型。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
藉助離子護髮，讓您的秀髮瞬間吹乾。負離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的髮型。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
特殊的加速掣功能經過特別設計，可以快速吹乾秀髮，同時透過提供強勁的吹乾能力保護頭髮，無需提高溫度。
這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。
技術規格
層板
重量與尺寸
維修
物流數據