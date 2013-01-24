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SalonDry Control

電風筒

HP4983/00
  • 能輕鬆創造理想效果的電風筒 能輕鬆創造理想效果的電風筒 能輕鬆創造理想效果的電風筒
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    SalonDry Control 電風筒

    HP4983/00

    能輕鬆創造理想效果的電風筒

    透過 SalonDry Control 電風筒控制吹乾過程。2100 瓦專業吹乾強力，離子護髮以及多種風檔設定 – 從吹乾到定型為您全方位打造理想髮型。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

      Professional 2100 瓦實現完美的美髮沙龍效果

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      這款 2100 瓦的專業電風筒風量強勁。風量與風速的完美結合實現更加快速而輕鬆地吹乾秀髮並打造髮型。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

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      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

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      藉助離子護髮，讓您的秀髮瞬間吹乾。負離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的髮型。

      冷風掣可塑造個人髮型

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      這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

      1.8 米電源線

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      加速掣讓您更快地吹乾頭髮，無需額外的熱量

      特殊的加速掣功能經過特別設計，可以快速吹乾秀髮，同時透過提供強勁的吹乾能力保護頭髮，無需提高溫度。

      可拆除式進風網，方便清理

      這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        捲髮器外殼材料
        ABS
        電線長度
        2.0  米
        電源
        2100  瓦

      • 層板

        數量
        1200x800
        每層外紙箱數量
        3
        層數
        7

      • 重量與尺寸

        產品（含附件）淨重
        657  克
        彩盒尺寸
        310x120x240  毫米
        彩盒重量（含產品）
        1010  克
        外紙箱尺寸
        630x375x261  毫米
        外紙箱重量
        6980  克
        A-盒內彩盒的數目
        6

      • 維修

        更換組件

      • 物流數據

        12NC編碼
        88449830001
        EAN 彩盒
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        EAN A-box
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        原產地
        中華人民共和國

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