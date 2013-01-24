此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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您可輕鬆調節所需的風速和熱力，幫助您塑造完美髮型。6 段不同的設定確保輕鬆全面操控，精確塑造表現個人風格的造型。
這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
陶瓷發熱線發出遠紅外線，柔和的溫暖有助由內至外吹乾頭髮，並防止頭髮過乾，同時又不會減低速度和功效。
負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。
電風筒的超窄型集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
擴散風嘴可以快速且均勻地吹乾頭髮，最大程度防止頭髮糾結，增加濃密感。風嘴塗有優質陶瓷。有助於保護頭髮，增加柔順感以及光澤，非常適合打造健康而濃密的鬈髮造型
更長的電線可以改善使用的靈活性與方便性，以便您在任何位置使用。
這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。
技術規格
功能
髮型
服務