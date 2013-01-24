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SalonDry Pro

電風筒

HP4991/00
  • 髮型師會選用的家用電風筒 髮型師會選用的家用電風筒 髮型師會選用的家用電風筒
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    SalonDry Pro 電風筒

    HP4991/00

    髮型師會選用的家用電風筒

    是否想像專業髮型師那樣吹乾您的秀髮？此款帶有 2200 瓦強勁風力的 SalonDry Pro 即是您夢寐以求的電風筒，它可幫助您打造沙龍乾髮造型。 查看各種好處

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      更長的電線可以改善使用的靈活性與方便性，以便您在任何位置使用。

      可拆除式進風網，方便清理

      這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        功率
        2200  瓦
        顏色/完成品
        Caviar Satin.NanoDiamond 黑色
        電線長度
        3  米
        機身物料
        ABS/PC

      • 功能

        冷風掣
        掛環
        離子護髮
        旋轉電線

      • 髮型

        目前髮型
        • 鬈髮
        • 直髮
        • 波浪型
        頭髮長度
        • 中型
        頭髮厚度
        • 中型

      • 服務

        2 年保養

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