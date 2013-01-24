加倍光澤，極致保護*
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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加倍光澤，極致保護*
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力
有效防止靜電、負離子護髮讓頭髮柔順亮麗而不起毛燥。
此款電風筒採用先進 Philips EHD 熱力均勻分佈技術，運用獨特設計的出風口，確保熱度均勻分佈散出，即使於高溫也可以，而且可避免局部過熱，保護秀髮避免過熱，讓秀髮散發健康光澤。
這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來降低髮質受損的機會。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適！
您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。
內置 ThermoProtect 健康護髮溫度為秀髮提供保護，將溫度保持在穩定的護髮溫度。讓您快速吹乾秀髮，不會造成過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。