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    DryCare Advanced 電風筒

    HP8232/00

    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術，以及能讓頭髮柔順亮麗的負離子護髮效果，可快速吹乾同時保護您的秀髮。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00

    DryCare Advanced 電風筒

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    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    可低溫快速乾髮。

    • ThermoProtect 負離子
    • 2200 瓦
    • 離子護髮
    • 擴散風嘴
    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

    Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求

    Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求

    這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。

    靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

    靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

    您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

    負離子護髮讓頭髮亮麗光滑

    負離子護髮讓頭髮亮麗光滑

    利用負離子護髮，為您的秀髮提供即時的護理。帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑亮麗的秀髮。

    冷風掣可塑造個人髮型

    冷風掣可塑造個人髮型

    這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

    使用扁口集風嘴做出最完美的造型效果

    使用扁口集風嘴做出最完美的造型效果

    使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。

    1.8 米電源線

    1.8 米電源線

    電源線長 1.8 米，方便使用。

    便於收納的掛環方便存放

    便於收納的掛環方便存放

    橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

    增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

    增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

    擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部曲線，方便易用。擴散風嘴亦將氣流擴散在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型捲髮。

    可拆式進氣濾網，方便快速清潔

    可拆式進氣濾網，方便快速清潔

    電風筒的可拆式進氣濾網容易打理。只需除下即可清潔。建議定期清潔，有助防止頭髮和灰塵累積，否則會影響乾髮效果。

    使用扁口集風嘴做出最完美的造型效果

    使用扁口集風嘴做出最完美的造型效果

    使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。

    技術規格

    • 重量及尺寸

      外紙箱尺寸
      • 高度 = 25 厘米
      • 長度 = 63 厘米
      • 寬度 = 35 厘米
      外紙箱重量
      6.2 千克
      產品尺寸
      • 高度 = 31 厘米
      • 長度 = 10 厘米
      • 寬度 = 22 厘米
      彩盒尺寸
      • 深度 = 11 厘米
      • 高度 = 23 厘米
      • 寬度 = 31 厘米
      產品重量（不包括包裝）
      0.6 千克
      彩盒重量
      0.9 千克

    • 技術規格

      電源
      2200  瓦
      顏色/完成品
      特亮和淡白
      電線長度
      1.8 米
      電壓
      220-240  伏
      頻率
      50-60  Hz
      瓦數
      2200  瓦
      摩打
      DC 摩打
      機身物料
      ABS

    • 功能特點

      摺合手柄
      陶瓷塗層
      擴散風嘴
      不對稱擴散風嘴
      冷風掣
      雙重電壓
      旅行收納袋
      離子控制
      掛勾
      配件數量
      2
      吸扒 / 集風嘴
      14 毫米扁口集風嘴

    • 服務

      2 年保養

    Badge-D2C

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