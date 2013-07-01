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ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，
這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術，以及能讓頭髮柔順亮麗的負離子護髮效果，可快速吹乾同時保護您的秀髮。查看各種好處
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ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。
這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
利用負離子護髮，為您的秀髮提供即時的護理。帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑亮麗的秀髮。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。
電源線長 1.8 米，方便使用。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部曲線，方便易用。擴散風嘴亦將氣流擴散在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型捲髮。
電風筒的可拆式進氣濾網容易打理。只需除下即可清潔。建議定期清潔，有助防止頭髮和灰塵累積，否則會影響乾髮效果。
使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。
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功能特點
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