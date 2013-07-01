增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部曲線，方便易用。擴散風嘴亦將氣流擴散在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型捲髮。