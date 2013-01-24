主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

DryCare Advanced

電風筒

HP8233/00
1 獎項
  • ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴， ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴， ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，
    -{discount-value}
  • Play Pause

    DryCare Advanced 電風筒

    HP8233/00
    1 獎項

    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術、負離子護髮效果以及加速掣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$428.00

    DryCare Advanced 電風筒

    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術、負離子護髮效果以及加速掣。 查看各種好處

    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術、負離子護髮效果以及加速掣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$428.00

    DryCare Advanced 電風筒

    ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

    這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術、負離子護髮效果以及加速掣。 查看各種好處

    類似產品

    See all hair-dryers

      ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

      可低溫快速乾髮。

      • ThermoProtect 負離子
      • 2200 瓦
      • 離子護髮
      • 按摩擴散風嘴
      採用嬌美典雅的設計，著重效能和質素

      採用嬌美典雅的設計，著重效能和質素

      此款電風筒融合時尚精密的設計。橢圓形的柔軟流線部分巧妙地呈現女性美感，而精確細節和優質物料及塗層反映出產品的卓越效能。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求

      Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求

      這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。

      負離子護髮讓頭髮亮麗光滑

      負離子護髮讓頭髮亮麗光滑

      利用負離子護髮，為您的秀髮提供即時的護理。帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑亮麗的秀髮。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      11 毫米扁型集風嘴精確地為秀髮造型

      11 毫米扁型集風嘴精確地為秀髮造型

      透過11 毫米扁型集風嘴集中風力，在特定範圍上精確地為秀髮造型，是修飾或定型的最佳之選。

      快速噴射可更快吹乾頭髮

      快速噴射可更快吹乾頭髮

      加速掣可加強風力，更快吹乾頭髮。

      營造豐盈和鬈髮效果，柔和地按摩頭皮

      營造豐盈和鬈髮效果，柔和地按摩頭皮

      按摩擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部輪廓，方便使用。擴散風嘴將風力分佈在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛，同時按摩有助刺激頭皮，改善頭髮活力。如要取得最佳效果，可貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細密髮根梳營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和捲髮造型。

      冷風掣可塑造個人髮型

      冷風掣可塑造個人髮型

      這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      電源線長 1.8 米，方便使用。

      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      可拆式進氣濾網，方便快速清潔

      可拆式進氣濾網，方便快速清潔

      電風筒的可拆式進氣濾網容易打理。只需除下即可清潔。建議定期清潔，有助防止頭髮和灰塵累積，否則會影響乾髮效果。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        2200  瓦
        電源
        2200  瓦
        顏色/完成品
        亮黑和紫冷光色澤
        機身物料
        PC
        摩打
        DC 摩打
        電線長度
        1.8 米

      • 功能特點

        摺合手柄
        冷風掣
        雙重電壓
        旅行收藏袋
        陶瓷塗層
        陶瓷發熱線
        離子控制
        掛勾
        擴散風嘴
        按摩擴散風嘴
        吸扒 / 集風嘴
        11 毫米超薄造型集風嘴
        配件數量
        2
        加速風力

      • 服務

        2 年保養

      • 重量及尺寸

        外紙箱尺寸
        • 長度 = 63 厘米
        • 寬度 = 35 厘米
        • 高度 = 25 厘米
        外紙箱重量
        6.3 千克
        彩盒尺寸
        • 深度 = 11 厘米
        • 高度 = 23 厘米
        • 寬度 = 31 厘米
        彩盒重量
        1 千克
        產品尺寸
        • 寬度 = 22 厘米
        • 高度 = 31 厘米
        • 長度 = 10 厘米
        產品重量（不包括包裝）
        0.6 千克

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記