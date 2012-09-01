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  • 為健康亮麗的秀髮提供更多保護 為健康亮麗的秀髮提供更多保護 為健康亮麗的秀髮提供更多保護

    DryCare Prestige 電風筒

    HP8260/00

    為健康亮麗的秀髮提供更多保護

    Philips ProCare 電風筒可利用 EHD™ 技術保護秀髮，避免秀髮受高溫傷害。這種特殊設計的出風口可溫和均勻送出熱風來吹髮，避免高溫度對秀髮和頭皮造上傷害。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$538.00

    DryCare Prestige 電風筒

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    為健康亮麗的秀髮提供更多保護

    電風筒提供最佳護理

    • 熱力均勻
    • 2300 瓦
    • ThermoProtect 負離子
    • 擴散風嘴
    使用熱力均勻分佈技術減少過熱

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    此款電風筒採用先進 Philips EHD 熱力均勻分佈技術，運用獨特設計的出風口，確保熱度均勻分佈散出，即使於高溫也可以，而且可避免局部過熱，保護秀髮避免過熱，讓秀髮散發健康光澤。

    恆溫護髮技術可提供最佳的吹髮溫度

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    ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

    離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

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    負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。

    陶瓷發熱線加倍護理，並提供遠紅外線

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    使用扁口集風嘴做出最完美的造型效果

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    擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

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    擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

    冷風掣可塑造個人髮型

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    這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

    靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

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    您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

    技術規格

    • 技術規格

      電線長度
      2.5  米
      顏色/完成品
      紫色
      瓦數
      2300  瓦

    • 功能特點

      陶瓷塗層
      冷風掣
      雙重電壓
      離子控制
      掛勾

    • 服務

      2 年保養

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