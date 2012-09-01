此款電風筒採用先進 Philips EHD 熱力均勻分佈技術，運用獨特設計的出風口，確保熱度均勻分佈散出，即使於高溫也可以，而且可避免局部過熱，保護秀髮避免過熱，讓秀髮散發健康光澤。
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。
負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。
陶瓷發熱線發出遠紅外線，柔和的溫暖有助由內至外吹乾頭髮，並防止頭髮過乾，同時又不會減低速度和功效。
使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
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