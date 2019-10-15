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  • 從內至外保護亮麗秀髮 從內至外保護亮麗秀髮 從內至外保護亮麗秀髮

    DryCare Prestige MoistureProtect 電風筒

    HP8281

    從內至外保護亮麗秀髮

    MoistureProtect 電風筒配備紅外線感應器，能持續測量乾髮的最佳溫度，保留秀髮中的天然水份。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$898.00

    DryCare Prestige MoistureProtect 電風筒

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    從內至外保護亮麗秀髮

    倍增光澤及保留秀髮天然水份

    • MoistureProtect 技術
    • 2300 瓦乾髮風力
    • 負離子護髮讓頭髮光澤亮麗
    MoistureProtect 技術保留秀髮天然水份

    MoistureProtect 技術保留秀髮天然水份

    MoistureProtect 技術可控制及適應溫度變化，讓秀髮倍增光澤及保留秀髮天然水份。電風筒會一直保持適當溫度，保護您的頭髮避免因過熱受損。 讓您享有從內至外保護的亮麗秀髮。

    智能 MoistureProtect 鎖水溫控感應器

    智能 MoistureProtect 鎖水溫控感應器

    配備紅外線的 MoistureProtect 鎖水溫控感應器持續監測並調節乾髮溫度，以切合您秀髮的需要。智能感應器可在您乾髮時測量頭髮的溫度，防止水份流失及角質層損壞。保留秀髮中的水份，能夠帶來更柔順、更光澤和更健康的頭髮。您可按需要開啟/關閉感應器。

    ThermoProtect 能防止您的頭髮溫度過熱

    ThermoProtect 能防止您的頭髮溫度過熱

    ThermoProtect 健康護髮溫度能確保以最適合的溫度吹乾頭髮。強力而溫和的乾髮體驗呵護您的秀髮，帶來理想的乾髮效果。

    6 段速度及熱力調校更便於控制

    6 段速度及熱力調校更便於控制

    6 段風速及熱力調校更易於控制。擴散風嘴配合慢速風力及高熱力設定，塑造動人曲髮；而強風力和高熱力設定則可塑造完美柔順造型。

    冷風掣定型

    冷風掣定型

    冷風按鈕可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。冷空氣可確保為您的髮型帶來持久固定效果。

    2300 瓦功率快速強效乾髮

    這款 2300 瓦的專業電風筒設有 6 段風速及熱力設定。風力、風速與技術的完美結合，使乾髮及造型更加快速、更輕鬆溫和。

    負離子護髮帶來柔順、無毛燥、光澤亮麗的秀髮。

    帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。

    技術規格

    • 配件

      附件
      • 集風嘴
      • 擴散風嘴

    • 技術規格

      電線長度
      2.5 米
      瓦數
      2100-2300  瓦
      電壓
      220-240 伏
      頻率
      ~50-60  Hz
      摩打
      DC

    • 設計

      顏色
      珍珠白和玫瑰金

    • 功能特點

      熱力/風速調校
      6
      冷風掣

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 護髮技術

      離子護髮
      MoistureProtect 技術

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