智能 MoistureProtect 鎖水溫控感應器

配備紅外線的 MoistureProtect 鎖水溫控感應器持續監測並調節乾髮溫度，以切合您秀髮的需要。智能感應器可在您乾髮時測量頭髮的溫度，防止水份流失及角質層損壞。保留秀髮中的水份，能夠帶來更柔順、更光澤和更健康的頭髮。您可按需要開啟/關閉感應器。