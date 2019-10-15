MoistureProtect 技術可控制及適應溫度變化，讓秀髮倍增光澤及保留秀髮天然水份。電風筒會一直保持適當溫度，保護您的頭髮避免因過熱受損。 讓您享有從內至外保護的亮麗秀髮。
配備紅外線的 MoistureProtect 鎖水溫控感應器持續監測並調節乾髮溫度，以切合您秀髮的需要。智能感應器可在您乾髮時測量頭髮的溫度，防止水份流失及角質層損壞。保留秀髮中的水份，能夠帶來更柔順、更光澤和更健康的頭髮。您可按需要開啟/關閉感應器。
ThermoProtect 健康護髮溫度能確保以最適合的溫度吹乾頭髮。強力而溫和的乾髮體驗呵護您的秀髮，帶來理想的乾髮效果。
6 段風速及熱力調校更易於控制。擴散風嘴配合慢速風力及高熱力設定，塑造動人曲髮；而強風力和高熱力設定則可塑造完美柔順造型。
冷風按鈕可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。冷空氣可確保為您的髮型帶來持久固定效果。
這款 2300 瓦的專業電風筒設有 6 段風速及熱力設定。風力、風速與技術的完美結合，使乾髮及造型更加快速、更輕鬆溫和。
帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。
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