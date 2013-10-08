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    Advanced 造型熱風梳

    HP8656/03

    額外呵護百變髮型

    Philips Air Styler Advanced 造型熱風梳助您每日輕鬆打造豐盈髮型。造型熱風梳可將暖風平均吹送，負離子護髮功能可減少髮絲毛燥，令秀髮更有光澤。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Advanced 造型熱風梳

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    額外呵護百變髮型

    • 5 款造型配件
    • 熱力均勻
    • 負離子護理
    • ThermoProtect健康護髮溫度
    離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

    離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

    負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。

    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect 健康護髮溫度可提供理想的吹髮溫度，保護髮絲令其不因過熱而受損。在使用相同的風量下，以健康護髮溫度吹髮可獲得更佳的護髮效果。

    使用熱力均勻分佈技術減少過熱

    EHD 熱力平均分佈技術為秀髮帶來最佳保護，避免受熱過度，讓秀髮重現健康亮澤。

    5 款配件

    這款造型熱風梳配有 5 款配件，可打造不同造型 - 從自然直髮，到輕柔捲髮和豐盈髮根。

    陶瓷塗層梳可帶來更佳護理效果

    梳採用陶瓷塗層設計，可避免過度乾燥，有助均勻發熱和避免頭髮上的熱點，避免頭髮受熱過度和過乾。

    三段靈活熱力和風速設定，更易掌控

    您可對所需的風速和熱力輕鬆進行調節，塑造完美髮型。3 檔靈活設定確保實現精確而量身定制的造型。

    冷風設定，可溫和吹乾秀髮

    冷風設定會透過低熱度溫和吹乾秀髮，特別適用於柔細、乾燥或受損髮質。

    槳型直髮梳可塑造自然直髮造型

    槳型直髮梳板是專為一次過打造自然迷人直髮而設計。

    38 毫米熱捲梳可塑造柔順髮型和捲髮

    ThermoBrush 熱捲梳直徑達 38 毫米，其寬闊捲棒是打造創意柔順髮型和輕柔捲髮的完美之選。

    30 毫米伸縮毛刷捲髮造型梳可塑造細緻捲髮

    30 毫米伸縮毛刷捲髮造型梳，方便您輕鬆打造多款造型。只須簡單地轉出毛刷捲髮造型梳，即可打造輕柔捲髮。

    窄口集風嘴可以將氣流集中吹向特定位置

    利用窄口集風嘴將氣流集中吹向特定位置，以進行更精確的造型。

    豐盈髮根梳可從髮根營造豐盈效果

    利用獨特豐盈髮根梳配件，從髮根打造豐盈效果。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      集中吹風
      38 毫米熱捲梳
      可塑造柔順髮型和捲髮
      伸縮毛刷捲髮造型梳
      打造柔順波浪和迷人鬈髮
      直髮梳
      打造自然直髮
      豐盈髮根梳
      從髮根營造豐盈效果

    • 電源

      電壓
      220-240V
      瓦數
      1000 瓦

    • 技術規格

      溫度設定選項
      3

    • 服務

      2 年全球保養

    • 方便易用

      纜線長度
      2M
      存放掛環

    • 護髮技術

      梳採用陶瓷塗層設計
      健康護髮
      EHD 技術
      負離子技術

    Badge-D2C

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