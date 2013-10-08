負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。
ThermoProtect 健康護髮溫度可提供理想的吹髮溫度，保護髮絲令其不因過熱而受損。在使用相同的風量下，以健康護髮溫度吹髮可獲得更佳的護髮效果。
EHD 熱力平均分佈技術為秀髮帶來最佳保護，避免受熱過度，讓秀髮重現健康亮澤。
這款造型熱風梳配有 5 款配件，可打造不同造型 - 從自然直髮，到輕柔捲髮和豐盈髮根。
梳採用陶瓷塗層設計，可避免過度乾燥，有助均勻發熱和避免頭髮上的熱點，避免頭髮受熱過度和過乾。
您可對所需的風速和熱力輕鬆進行調節，塑造完美髮型。3 檔靈活設定確保實現精確而量身定制的造型。
冷風設定會透過低熱度溫和吹乾秀髮，特別適用於柔細、乾燥或受損髮質。
槳型直髮梳板是專為一次過打造自然迷人直髮而設計。
ThermoBrush 熱捲梳直徑達 38 毫米，其寬闊捲棒是打造創意柔順髮型和輕柔捲髮的完美之選。
30 毫米伸縮毛刷捲髮造型梳，方便您輕鬆打造多款造型。只須簡單地轉出毛刷捲髮造型梳，即可打造輕柔捲髮。
利用窄口集風嘴將氣流集中吹向特定位置，以進行更精確的造型。
利用獨特豐盈髮根梳配件，從髮根打造豐盈效果。
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