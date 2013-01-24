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造型熱風梳

HP8656/03
為本產品尋找支援
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    Advanced 造型熱風梳

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      額外呵護百變髮型

      • 5 款造型配件
      • 熱力均勻
      • 負離子護理
      • ThermoProtect健康護髮溫度
      離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

      離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

      負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      使用熱力均勻分佈技術減少過熱

      EHD 熱力平均分佈技術為秀髮帶來最佳保護，避免受熱過度，讓秀髮重現健康亮澤。

      5 款配件

      這款造型熱風梳配有 5 款配件，可打造不同造型 - 從自然直髮，到輕柔捲髮和豐盈髮根。

      陶瓷塗層梳可帶來更佳護理效果

      梳採用陶瓷塗層設計，可避免過度乾燥，有助均勻發熱和避免頭髮上的熱點，避免頭髮受熱過度和過乾。

      三段靈活熱力和風速設定，更全面掌控

      您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。

      冷風設定，可溫和吹乾秀髮

      冷風設定會透過低熱度溫和吹乾秀髮，特別適用於柔細、乾燥或受損髮質。

      槳型直髮梳可塑造自然直髮造型

      槳型直髮梳板是專為一次過打造自然迷人直髮而設計。

      38 毫米熱捲梳可塑造柔順髮型和捲髮

      ThermoBrush 熱捲梳直徑達 38 毫米，其寬闊捲棒是打造創意柔順髮型和輕柔捲髮的完美之選。

      30 毫米伸縮毛刷捲髮造型梳可塑造細緻捲髮

      30 毫米伸縮毛刷捲髮造型梳，方便您輕鬆打造多款造型。只須簡單地轉出毛刷捲髮造型梳，即可打造輕柔捲髮。

      窄口集風嘴可以將氣流集中吹向特定位置

      利用窄口集風嘴將氣流集中吹向特定位置，以進行更精確的造型。

      豐盈髮根梳可從髮根營造豐盈效果

      利用獨特豐盈髮根梳配件，從髮根打造豐盈效果。

      技術規格

      • 護髮技術

        EHD 技術
        負離子技術
        梳採用陶瓷塗層設計
        健康護髮

      • 附件

        直髮梳
        打造自然直髮
        38 毫米熱捲梳
        可塑造柔順髮型和捲髮
        伸縮毛刷捲髮造型梳
        打造柔順波浪和迷人鬈髮
        集風嘴
        集中吹風
        豐盈髮根梳
        從髮根營造豐盈效果

      • 方便易用

        纜線長度
        2M
        存放掛環

      • 技術規格

        溫度設定選項
        3

      • 服務

        2 年全球保養

      • 電源

        電壓
        220-240V
        瓦數
        1000 瓦

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