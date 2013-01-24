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剃鬚刀頭

HQ6/11
1 獎項
  • 保持巔峰效能 保持巔峰效能 保持巔峰效能
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    剃鬚刀頭

    HQ6/11
    1 獎項

    保持巔峰效能

    每年，您的剃鬚刀頭征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰 - 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料亦會被磨損。為保持您電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$100.00
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      技術規格

      • 剃鬚刀頭

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