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    剃鬚刀頭

    HQ6/11

    保持巔峰效能

    每年，您的剃鬚刀頭征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰 - 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料亦會被磨損。為保持您電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。

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    建議零售價: HK$100.00

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    至尊雙層刀片技術

    至尊雙層刀片技術

    Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。

    精確切剃系統

    精確切剃系統

    Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      各包裝中的剃鬚刀頭
      1
      適合產品類型
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
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      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
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