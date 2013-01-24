保持巔峰效能
每年，您的剃鬚刀頭征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰 - 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料亦會被磨損。為保持您電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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