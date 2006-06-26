剃鬚刀頭
保持巔峰效能
每年，您的剃鬚刀頭征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰 - 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料亦會被磨損。為保持您電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$100.00
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至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。
精確切剃系統
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 各包裝中的剃鬚刀頭
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