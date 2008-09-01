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    Shaver series 3000 電鬚刨

    HQ7380/16

    舒適貼面

    此款電鬚刨配備獨特的精確切剃系統。它具有超薄刀頭的長條形狹縫刀網，可剃除較長鬍鬚；而圓孔刀網則可剃淨短小的鬚根。這款電鬚刨完全可以用水清洗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$798.00

    Shaver series 3000 電鬚刨

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    可以剃除短小的鬍鬚

    • 快速充電
    • 旅行收藏袋
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    Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。

    動態貼面系統

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    隨著面部及頸部曲線浮動

    舒適剃鬚刀頭

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    Philips 剃鬚刀頭以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的剃鬚體驗。

    雙層刀片技術

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    電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

    彈出式修髮器

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    彈出式標準修髮器最適合修剪鬢角與鬍子。

    水洗式電鬚刨

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    電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      柔軟收納袋
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 設計

      塗裝
      塗層

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 HQ8+ 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      肌膚舒適
      舒適剃鬚刀頭
      剃鬚系統
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術

    • 方便易用

      清潔
      水洗式
      充電
      有線/無線
      顯示
      • 滿電顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      10 天

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 旅行收藏袋
    • 清潔刷子
    • 保護蓋
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