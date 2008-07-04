力盡完美

「我生活中的每一天都是比賽，我需要找到最佳支援團隊，即工作中有協作團隊，家中有 Philips 電鬚刨。這樣可以確保我每天早上都處於最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams一級方程式車手。