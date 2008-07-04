Shaver series 3000 電鬚刨
力盡完美
「我生活中的每一天都是比賽，我需要找到最佳支援團隊，即工作中有協作團隊，家中有 Philips 電鬚刨。這樣可以確保我每天早上都處於最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams一級方程式車手。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$898.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
精確切剃系統
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
舒適剃鬚刀頭
Philips 剃鬚刀頭以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的剃鬚體驗。
彈出式修髮器
彈出式標準修髮器最適合修剪鬢角與鬍子。
水洗式電鬚刨
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
與 AT&T Williams 通力協作設計
此別具一格的一級方程式電鬍刀與 AT&T Williams 通力協作設計
技術規格
-
配件
- 保養
-
-
電源
- 操作時間
-
30
分鐘
-
設計
- 塗裝
-
塗層
-
服務
- 替換刀頭
-
每年用 HQ8 更換
-
剃鬚效能
- 浮動修剪
-
- 肌膚舒適
-
舒適剃鬚刀頭
- 剃鬚系統
-
-
方便易用
- 清潔
-
水洗式
- 充電
-
有線/無線
- 顯示
-
- 充電
-
1 小時
- 剃鬚時間
-
10 天
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。