格內其他項目
- 清潔刷子
- 保護蓋
力盡完美
「我生活中的每一天都是比賽，我需要找到最佳支援團隊，即工作中有協作團隊，家中有 Philips 電鬚刨。這樣可以確保我每天早上都處於最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams一級方程式車手。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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「我生活中的每一天都是比賽，我需要找到最佳支援團隊，即工作中有協作團隊，家中有 Philips 電鬚刨。這樣可以確保我每天早上都處於最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams一級方程式車手。 查看各種好處
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
Philips 剃鬚刀頭以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的剃鬚體驗。
彈出式標準修髮器最適合修剪鬢角與鬍子。
隨著面部及頸部曲線浮動
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
此別具一格的一級方程式電鬍刀與 AT&T Williams 通力協作設計
剃鬚效能
方便易用
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配件
電源
服務