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Shaver series 3000

電鬚刨

HQ7390/17
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    Shaver series 3000 電鬚刨

    HQ7390/17

    力盡完美

    「我生活中的每一天都是比賽，我需要找到最佳支援團隊，即工作中有協作團隊，家中有 Philips 電鬚刨。這樣可以確保我每天早上都處於最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams一級方程式車手。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$898.00
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    力盡完美

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        • 精確切剃系統
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        舒適剃鬚刀頭

      • 方便易用

        顯示
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        • 低電量顯示
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        充電
        有線/無線
        充電
        1 小時
        剃鬚時間
        10 天
        清潔
        水洗式

      • 設計

        塗裝
        塗層

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 電源

        操作時間
        30  分鐘

      • 服務

        替換刀頭
        每年用 HQ8 更換

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 清潔刷子
      • 保護蓋

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