Speed-XL 電鬚刨
提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果
先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。
此產品已不再銷售。
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提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果
增加 50% 剃鬚面積
三環剃鬚刀頭，快速貼面剃鬚
三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。
精確切剃系統
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
雙層刀片技術
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
獨立浮動刀頭
將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
水洗式電鬚刨
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
技術規格
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配件
- 直立
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充電支架
- 收納袋
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柔軟收納袋
- 保養
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設計
- 塗裝
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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- 剃鬚系統
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- 造型
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精確面部修毛器
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方便易用
- 清潔
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水洗式
- 充電
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- 顯示
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- 充電
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1 小時
- 剃鬚時間
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18 天
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