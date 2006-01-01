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  • 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

    Shaver series 3000 電鬚刨

    HQ8150/16

    提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

    先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

    此產品已不再銷售。

    Shaver series 3000 電鬚刨

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    精確切剃系統

    精確切剃系統

    電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

    雙層刀片技術

    雙層刀片技術

    電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

    動態貼面系統

    動態貼面系統

    隨著面部及頸部曲線浮動

    獨立浮動刀頭

    獨立浮動刀頭

    將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

    水洗式電鬚刨

    水洗式電鬚刨

    電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

    低電量顯示

    低電量顯示

    無線及有線使用

    無線及有線使用

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      直立
      充電支架
      收納袋
      柔軟收納袋

    • 設計

      塗裝
      • 鉻合金顯示屏
      • 塗層
      • 多功能鉻合金顯示屏

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術
      浮動修剪
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      造型
      精確面部修毛器

    • 方便易用

      清潔
      水洗式
      顯示
      • 滿電顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      充電
      • 可重複充電
      • 快速充電
      • 有線
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      18 天

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