Shaver series 3000 電鬚刨
快速。貼面。高效。
此款 Philips 電鬚刨的 Speed-XL 剃鬚刀頭有三環剃鬚軌，增加 50% 的剃鬚面，加快剃鬚速度，剃鬚效果更貼面。 查看各種好處
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SmartTouch 智感三重浮動系統：剃鬍快速有效
讓三刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。
FastRinse 擁有抗菌塗層
電鬚刨刀頭組件內有抗菌塗層，可確保電鬚刨在幾秒內快速沖洗乾淨。
雙層刀片技術
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
Jet Clean 高效能自動清潔/充電器
使用 Jet Clean 自動清潔系統自動清潔和潤滑刀片。並在每次使用後進行充電。
精確切剃系統
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
技術規格
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配件
- 直立
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Jet Clean 高效能清潔系統
- 保養
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- 收納袋
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柔軟收納袋
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電源
- 操作時間
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50
分鐘
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設計
- 塗裝
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服務
- 替換刀頭
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每两年用 HQ9 更换
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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- 浮動修剪
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SmartTouch 智感三重浮動系統
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動態貼面系統
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獨立浮動刀頭
- 造型
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精確面部修毛器
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方便易用
- 清潔
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- 顯示
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旅行鎖
- 充電
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- 充電
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1 小時
- 剃鬚時間
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17 天
包裝盒内容
格內其他項目
- 保護蓋
- 柔軟旅行收藏袋
- 用戶手冊
- Jet Clean 高效能自動清潔/充電器
- 電源線
- 清潔刷子
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