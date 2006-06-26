剃鬚刀頭
保持巔峰效能
每年，您的刀頭登上珠穆朗瑪峰 ... 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料都會失去其尖端。保持您的刀片最佳效能 - 每 2 年更換 1 次刀頭吧。 查看各種好處
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保持巔峰效能
每 2 年更換刀頭以得到最佳效果
- DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
- 2 頭
至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。
精確切剃系統
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
舒適剃鬚刀頭
Philips 剃鬚刀頭以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的剃鬚體驗。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 適合產品類型
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HQ7100
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- 各包裝中的剃鬚刀頭
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