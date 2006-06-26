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    剃鬚刀頭

    HQ8/11

    保持巔峰效能

    每年，您的刀頭登上珠穆朗瑪峰 ... 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料都會失去其尖端。保持您的刀片最佳效能 - 每 2 年更換 1 次刀頭吧。

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    • 2 頭
    至尊雙層刀片技術

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    Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。

    精確切剃系統

    精確切剃系統

    Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。

    舒適剃鬚刀頭

    舒適剃鬚刀頭

    Philips 剃鬚刀頭以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的剃鬚體驗。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適合產品類型
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
      各包裝中的剃鬚刀頭
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