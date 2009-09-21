電鬚刨
清新乾淨的剃鬚效果
Philips 900 系列的水洗式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。 查看各種好處
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獨立浮動刀頭 + 動態貼面技術
獨立浮動刀頭確保舒適的肌膚觸感，而彈性貼面技術則順應您面部和頸部曲綫作自動調節。
雙層刀片
第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。
自動研磨刀片
刀片每次均會自動研磨，確保每次均能帶給您潔淨貼面剃鬚效果。
防滑手柄
柔軟的纖巧手柄配以稜紋手柄，讓您舒適握牢，得心應手。
水洗式電鬚刨
Philips 電鬚刨刀頭具極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 提起並剃去
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是
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配件
- 保養
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設計
- 塗裝
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塗層
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服務
- 替換刀頭
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每兩年用 HQ56 更換
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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- 肌膚舒適
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舒適剃鬚刀頭
- 剃鬚系統
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雙層刀片技術
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方便易用
- 清潔
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水洗式
- 充電
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電池操作
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