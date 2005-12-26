SmartTouch-XL 電鬚刨
極致貼面的剃鬚效果
爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$698.00
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雙層刀片技術
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
精確切剃系統
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
水洗式電鬚刨
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
SmartTouch 智感三重浮動系統：剃鬍快速有效
讓雙刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。
三環剃鬚刀頭：快速貼面剃鬚
增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較
獨立浮動刀頭
讓刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
動態貼面系統
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。
技術規格
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配件
- 直立
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浴室用支架
- 收納袋
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豪華收藏袋
- 保養
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清潔小刷子
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設計
- 塗裝
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服務
- 替換刀頭
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每两年用 HQ9 更换
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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SmartTouch 智感三重浮動系統
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動態貼面系統
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獨立浮動刀頭
- 剃鬚系統
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方便易用
- 清潔
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- 充電
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- 顯示
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滿電顯示
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電量不足指示燈
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充電顯示
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更換剃鬚刀頭提示
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旅行鎖
- 充電
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1 小時
- 剃鬚時間
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26 天
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