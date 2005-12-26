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  • 極致貼面的剃鬚效果 極致貼面的剃鬚效果 極致貼面的剃鬚效果

    SmartTouch-XL 電鬚刨

    HQ9090

    極致貼面的剃鬚效果

    爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    SmartTouch-XL 電鬚刨

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    精確切剃系統

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    電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

    水洗式電鬚刨

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    電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

    SmartTouch 智感三重浮動系統：剃鬍快速有效

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    讓雙刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。

    三環剃鬚刀頭：快速貼面剃鬚

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    增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較

    獨立浮動刀頭

    讓刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

    動態貼面系統

    隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。

    技術規格

    • 配件

      直立
      浴室用支架
      收納袋
      豪華收藏袋
      保養
      清潔小刷子

    • 設計

      塗裝
      • 塗層
      • 多功能鉻合金顯示屏

    • 服務

      替換刀頭
      每两年用 HQ9 更换

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • SmartTouch 智感三重浮動系統
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      剃鬚系統
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術

    • 方便易用

      清潔
      • 水洗式
      • 清潔提示
      充電
      • 有線/無線
      • 快速充電
      顯示
      • 滿電顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      26 天

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