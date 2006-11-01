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  • 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    SmartTouch-XL 電鬚刨

    HQ9190

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    為了滿足要求最高品質的男士們，SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，連最難剃的地方，亦可徹底剃淨。

    此產品已不再銷售。

    SmartTouch-XL 電鬚刨

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    讓三刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。

    三環剃鬚刀頭，快速貼面剃鬚

    三環剃鬚刀頭，快速貼面剃鬚

    三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

    個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整

    個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整

    個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整。選擇「一般」設定可提供快捷、舒適及乾淨的剃鬚效果。選擇「敏感」設定則可讓肌膚在最舒服的情況得到乾淨的剃鬚效果。

    精確切剃系統

    精確切剃系統

    電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

    雙層刀片技術

    雙層刀片技術

    電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

    動態貼面系統

    動態貼面系統

    隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。

    獨立浮動刀頭

    獨立浮動刀頭

    將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

    水洗式電鬚刨

    水洗式電鬚刨

    電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      收納袋
      不鏽鋼袋

    • 設計

      塗裝
      • 鉻合金顯示屏
      • 塗層
      • 液晶多功能顯示屏

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術
      浮動修剪
      • SmartTouch 智感三重浮動系統
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      造型
      精確面部修毛器

    • 方便易用

      清潔
      • 水洗式
      • 清潔提示
      顯示
      • 滿電顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖
      充電
      • 有線/無線
      • 快速充電
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      10 天

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