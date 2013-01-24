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SmartTouch-XL

電鬚刨

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  • 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
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    SmartTouch-XL 電鬚刨

    HQ9190

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    為了滿足要求最高品質的男士們，SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，連最難剃的地方，亦可徹底剃淨。

    此產品已不再銷售。

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    為了滿足要求最高品質的男士們，SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，連最難剃的地方，亦可徹底剃淨。

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    為了滿足要求最高品質的男士們，SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，連最難剃的地方，亦可徹底剃淨。

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      讓三刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。

      三環剃鬚刀頭，快速貼面剃鬚

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      三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

      個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整

      個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整

      個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整。選擇「一般」設定可提供快捷、舒適及乾淨的剃鬚效果。選擇「敏感」設定則可讓肌膚在最舒服的情況得到乾淨的剃鬚效果。

      精確切剃系統

      精確切剃系統

      電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

      雙層刀片技術

      雙層刀片技術

      電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

      動態貼面系統

      動態貼面系統

      隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。

      獨立浮動刀頭

      獨立浮動刀頭

      將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

      水洗式電鬚刨

      水洗式電鬚刨

      電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 精確切剃系統
        • 雙層刀片技術
        浮動修剪
        • SmartTouch 智感三重浮動系統
        • 動態貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精確面部修毛器

      • 方便易用

        顯示
        • 滿電顯示
        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行開/關鎖
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        1 小時
        剃鬚時間
        10 天
        清潔
        • 水洗式
        • 清潔提示

      • 設計

        塗裝
        • 鉻合金顯示屏
        • 塗層
        • 液晶多功能顯示屏

      • 配件

        不鏽鋼袋
        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

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