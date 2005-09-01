保持巔峰效能
每年，您的刀頭登上珠穆朗瑪峰 ... 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料都會失去其尖端。保持您的刀片最佳效能 - 每 2 年更換 1 次刀頭吧。 查看各種好處
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至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。
精確切剃系統
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
三環剃鬚刀頭，快速貼面剃鬚
三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 各包裝中的剃鬚刀頭
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1
- 適合產品類型
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HQ8100
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HQ8140
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HQ8142
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HQ8150
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HQ8160
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HQ8170 C&C
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HQ8174
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HQ9100
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HQ9140
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HQ9160
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HQ9170
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HQ9190 C&C
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HQ9190 GP
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