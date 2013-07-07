Daily Collection 榨汁機
輕鬆自製果汁
有了這部榨汁機，即可輕鬆製作出新鮮美味的果汁。榨汁機設計輕巧，收藏從未如此輕鬆簡單！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
所有配件均適用於洗碗碟機清洗
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
300 瓦榨汁機具備兩種速度
300 瓦榨汁機具備兩種速度，方便榨取較軟和較硬水果的果汁。
設計輕巧，方便收藏
榨汁機採用輕巧設計，方便放在廚房櫃台上，美觀實用。即使需要收藏，亦不會佔用太多空間。
500 毫升分離式隔渣格可令榨汁時間更長
500 毫升分離式隔渣格可令榨汁時間更長。
品嚐健康美味的自製果汁
榨汁機內的 micromesh 隔濾網讓您品嚐健康美味的自製果汁。
技術規格
-
設計規格
- 顏色
-
亮白色帶薰衣草色調
- 外殼及夾扣材質
-
PP
-
尺寸
- 盒裝尺寸（寬 x 高 x 厚）
-
232x330x470
- 產品重量
-
2.48
kg
- 重量 (含包裝)
-
3.59
kg
-
容易清洗
- 配件適用於洗碗機
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.2
m
- 電源
-
300
W
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50/60
Hz
- 外置式隔渣格
-
500
l
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 速度設定
-
2
- 安全夾
-
是
- 防滑膠腳墊
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。