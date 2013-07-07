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    Daily Collection 榨汁機

    HR1811/71

    輕鬆自製果汁

    有了這部榨汁機，即可輕鬆製作出新鮮美味的果汁。榨汁機設計輕巧，收藏從未如此輕鬆簡單！

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    Daily Collection 榨汁機

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    輕鬆自製果汁

    造型輕巧，收藏方便

    • 300 瓦
    • 0.5 公升
    所有配件均適用於洗碗碟機清洗

    所有配件均適用於洗碗碟機清洗

    所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗

    300 瓦榨汁機具備兩種速度

    300 瓦榨汁機具備兩種速度

    300 瓦榨汁機具備兩種速度，方便榨取較軟和較硬水果的果汁。

    設計輕巧，方便收藏

    榨汁機採用輕巧設計，方便放在廚房櫃台上，美觀實用。即使需要收藏，亦不會佔用太多空間。

    500 毫升分離式隔渣格可令榨汁時間更長

    500 毫升分離式隔渣格可令榨汁時間更長。

    品嚐健康美味的自製果汁

    榨汁機內的 micromesh 隔濾網讓您品嚐健康美味的自製果汁。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      亮白色帶薰衣草色調
      外殼及夾扣材質
      PP

    • 尺寸

      盒裝尺寸（寬 x 高 x 厚）
      232x330x470
      產品重量
      2.48  kg
      重量 (含包裝)
      3.59  kg

    • 容易清洗

      配件適用於洗碗機

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電源
      300  W
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50/60  Hz
      外置式隔渣格
      500  l

    • 一般規格

      電線儲藏格
      速度設定
      2
      安全夾
      防滑膠腳墊

    Badge-D2C

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