節省一半的空間*，方便收藏。您可放在廚房櫃台上或輕易收藏。
此榨汁機讓您使用自己的杯子（最長 12 厘米）。直接放於集成口，即可享用果汁。
無需清空隔渣格，都能一次榨出 1.5 公升果汁。
全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。
大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。
所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。
享受真正的互動榨汁體驗。透明設計的蓋子及外置式隔渣格，讓您清楚看到蔬果榨汁過程。當隔渣格填滿需要清空時，您亦可直接看到。
啟動時，防滴漏設計將防止果汁滴出。防滴漏壺嘴十分容易清洗，可輕易拆除及由適用於洗碗機的物料造成。只需一個簡易動作，即可防止果汁滴出，保持廚房櫃台清潔。
所有可拆式配件都可安全地放入於洗碗碟機內清洗，清潔變得更簡單快速。
榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。
一般規格
技術規格
安全功能
重量與尺寸
原產地
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