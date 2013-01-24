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Viva Collection 榨汁機

HR1832/00
  • 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。
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    Viva Collection 榨汁機

    HR1832/00

    更多果汁，更加方便。

    理想的榨汁機 – 榨取大量果汁、1 分鐘即可洗淨 – 設計輕巧，節省一半儲存空間！*善待自己，自製健康美味的果汁！

    Viva Collection 榨汁機

    更多果汁，更加方便。

    理想的榨汁機 – 榨取大量果汁、1 分鐘即可洗淨 – 設計輕巧，節省一半儲存空間！*善待自己，自製健康美味的果汁！

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    Viva Collection 榨汁機

    更多果汁，更加方便。

    理想的榨汁機 – 榨取大量果汁、1 分鐘即可洗淨 – 設計輕巧，節省一半儲存空間！*善待自己，自製健康美味的果汁！

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      多合一輕巧設計

      • 500 瓦
      • QuickClean
      • 1.5 公升
      • 防滴漏
      放在廚房櫃台上的輕巧榨汁機

      放在廚房櫃台上的輕巧榨汁機

      節省一半的空間*，方便收藏。您可放在廚房櫃台上或輕易收藏。

      可倒於杯中直接飲用

      可倒於杯中直接飲用

      此榨汁機讓您使用自己的杯子（最長 12 厘米）。直接放於集成口，即可享用果汁。

      一次能榨出 1.5 公升果汁

      一次能榨出 1.5 公升果汁

      無需清空隔渣格，都能一次榨出 1.5 公升果汁。

      QuickClean 技術

      QuickClean 技術

      全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

      QuickClean 過濾網

      QuickClean 過濾網

      大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。

      收集所有渣滓，方便棄置

      收集所有渣滓，方便棄置

      所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

      透明設計，容易檢查外置式隔渣格

      透明設計，容易檢查外置式隔渣格

      享受真正的互動榨汁體驗。透明設計的蓋子及外置式隔渣格，讓您清楚看到蔬果榨汁過程。當隔渣格填滿需要清空時，您亦可直接看到。

      防滴漏設計防止果汁滴出

      防滴漏設計防止果汁滴出

      啟動時，防滴漏設計將防止果汁滴出。防滴漏壺嘴十分容易清洗，可輕易拆除及由適用於洗碗機的物料造成。只需一個簡易動作，即可防止果汁滴出，保持廚房櫃台清潔。

      所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗

      所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗

      所有可拆式配件都可安全地放入於洗碗碟機內清洗，清潔變得更簡單快速。

      清洗光滑的表面變得簡單

      榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

      技術規格

      • 一般規格

        外殼材料
        ABS 塑膠
        防滑膠腳
        電壓
        220/240 V
        電源
        500 W
        電線長度
        0.80 m
        顏色
        墨黑色
        電線儲藏格
        頻率
        50/60 Hz
        果汁杯物料
        PP 塑膠
        外置式隔渣格
        1 L
        安全夾
        產品功能
        預先清洗
        果肉投入口徑
        55 mm
        外置式隔渣格及材料推進器
        • ABS
        • SAN
        果汁杯容量
        500 ml
        一種最優化速度
        適用於所有水果

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • 與 Avance 系列榨汁機 HR1869/70、HR1869/71、HR1869/73 相比

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