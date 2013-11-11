搜尋字眼

ZH
EN
  • 更多果汁，減少忙亂。 更多果汁，減少忙亂。 更多果汁，減少忙亂。
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Viva 系列 榨汁機

    HR1836/01

    更多果汁，減少忙亂。

    理想的榨汁機 – 榨取大量果汁、1 分鐘即可洗淨 – 設計輕巧，節省一半儲存空間！*善待自己，自製健康美味的果汁！

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Viva 系列 榨汁機

    類似產品

    See all 榨汁機

    更多果汁，減少忙亂。

    多合一輕巧設計

    • 500 瓦
    • 一次能榨出 1.5 公升果汁
    放在廚房櫃台上的輕巧榨汁機

    放在廚房櫃台上的輕巧榨汁機

    節省一半的空間*，方便收藏。您可放在廚房櫃台上或輕易收藏。

    可倒於杯中直接飲用

    可倒於杯中直接飲用

    此榨汁機讓您使用自己的杯子（最長 12 厘米）。直接放於集成口，即可享用果汁。

    一次能榨出 1.5 公升果汁

    一次能榨出 1.5 公升果汁

    無需清空隔渣格，都能一次榨出 1.5 公升果汁。

    QuickClean 技術

    QuickClean 技術

    全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

    QuickClean 過濾網

    QuickClean 過濾網

    大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。

    收集所有渣滓，方便棄置

    收集所有渣滓，方便棄置

    所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

    透明設計，容易檢查外置式隔渣格

    透明設計，容易檢查外置式隔渣格

    享受真正的互動榨汁體驗。透明設計的蓋子及外置式隔渣格，讓您清楚看到蔬果榨汁過程。當隔渣格填滿需要清空時，您亦可直接看到。

    防滴漏設計防止果汁滴出

    防滴漏設計防止果汁滴出

    啟動時，防滴漏設計將防止果汁滴出。防滴漏壺嘴十分容易清洗，可輕易拆除及由適用於洗碗機的物料造成。只需一個簡易動作，即可防止果汁滴出，保持廚房櫃台清潔。

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗

    所有可拆式配件都可安全地放入於洗碗碟機內清洗，清潔變得更簡單快速。

    清洗光滑的表面變得簡單

    榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

    技術規格

    • 設計規格

      外殼材料
      鋁質
      顏色
      鋁灰色
      果汁杯物料
      PP 塑膠
      外置式隔渣格及材料推進器
      • ABS
      • SAN

    • 技術規格

      電線長度
      0.80  m
      電源
      500  W
      電壓
      220/240  V
      頻率
      50/60  Hz
      外置式隔渣格
      1  l
      果肉投入口徑
      55  mm
      果汁杯容量
      500  ml

    • 一般規格

      防滑膠腳
      電線儲藏格
      安全夾
      一種最優化速度
      適用於所有水果

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 與 Avance 系列榨汁機 HR1869/70、HR1869/71、HR1869/73 相比

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。