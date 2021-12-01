每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養
每天品嚐健康果汁。Philips 慢磨榨汁機是終極榨汁機。這款慢磨榨汁機配備 XL 果肉輸進管，讓您將整棵蔬果和綠葉蔬菜榨成果汁。清洗時間只需 90 秒。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養
每日一杯健康果汁，輕鬆簡單
- XL 管，70 毫米
- 90 秒內即可快速完成清潔
- 簡易組裝
所有可拆除的配件均適用於洗碗機清洗
採用獨特的設計，讓您可快速組裝和開始使用全新的慢磨榨汁機。配件容易拆除，清潔快捷方便。所有可拆除的配件都可放入洗碗機清洗，每天喝完果汁後都可輕鬆清潔。
可用所有您最喜歡的水果榨汁，包括紅石榴
釋放水果、蔬菜的營養成分，高達 80% 的提取物*。十分適用於綠葉蔬菜的慢磨榨汁機。
QuickClean 快速清洗技術，設有易於清潔的篩網
採用 QuickClean 快速清洗技術，包括我們易於清潔的篩網。 所有配件都易於拆除和清洗。
開口寬敞的 70 毫米輸進管
省時和更快開始榨汁。不再需要切開大多數水果和蔬菜來配合這部榨汁機。只需將全部食材放入 70 毫米 XL 輸進管，即可每天享受提升營養的果汁。
配備防滴漏裝置，保持廚房空間清潔
整合的防滴漏功能，讓廚房的空間保持整齊清潔。
為您提供琳瑯滿目的食譜、貼士及啟發
下載 HomeID 發掘發揮您榨汁機最佳效能的新鮮想法及貼士。選擇健康食品從未如此滋味，更有簡單但極具風味的功能，能夠滿足家庭成員的所有口味。從清爽果蔬汁到自製杏仁奶，HomeID 都有您喜歡的食譜。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 產品類型
-
慢磨榨汁機
- 防滑膠腳
-
是
- 介面
-
不適用
- 電線長度
-
1.05 米
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
- 攪拌杯物料
-
塑膠
- 刀片物料
-
金屬
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
100
- 暫停功能
-
/
- 可拆式刀片
-
無
- 保用
-
是
- 歐盟合規聲明
-
是
-
技術規格
- 電源
-
150 瓦
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50/60Hz
- 電池產品
-
無
-
安全功能
- 自動刀片停止
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
361.7 毫米
- 產品寬度
-
136.5 毫米
- 產品高度
-
360.9 毫米
- 產品重量
-
4.4 公斤
- 包裝長度
-
440 米
- 包裝寬度
-
185 毫米
- 包裝高度
-
395 毫米
- 包裝重量
-
5.8 公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
- 產品已分別經過 1000 克的葡萄、蘋果、黑加侖子、草莓、番茄、西瓜、橙及石榴的内部搾汁測試。
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