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  • 每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養 每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養 每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養

    Viva 系列 慢磨榨汁機

    HR1889/71

    每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養

    每天品嚐健康果汁。Philips 慢磨榨汁機是終極榨汁機。這款慢磨榨汁機配備 XL 果肉輸進管，讓您將整棵蔬果和綠葉蔬菜榨成果汁。清洗時間只需 90 秒。

    查看各種好處

    Viva 系列 慢磨榨汁機

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    每日只需 1 分鐘，即可提升身體營養

    每日一杯健康果汁，輕鬆簡單

    • XL 管，70 毫米
    • 90 秒內即可快速完成清潔
    • 簡易組裝
    所有可拆除的配件均適用於洗碗機清洗

    所有可拆除的配件均適用於洗碗機清洗

    採用獨特的設計，讓您可快速組裝和開始使用全新的慢磨榨汁機。配件容易拆除，清潔快捷方便。所有可拆除的配件都可放入洗碗機清洗，每天喝完果汁後都可輕鬆清潔。

    可用所有您最喜歡的水果榨汁，包括紅石榴

    可用所有您最喜歡的水果榨汁，包括紅石榴

    釋放水果、蔬菜的營養成分，高達 80% 的提取物*。十分適用於綠葉蔬菜的慢磨榨汁機。

    QuickClean 快速清洗技術，設有易於清潔的篩網

    QuickClean 快速清洗技術，設有易於清潔的篩網

    採用 QuickClean 快速清洗技術，包括我們易於清潔的篩網。 所有配件都易於拆除和清洗。

    開口寬敞的 70 毫米輸進管

    開口寬敞的 70 毫米輸進管

    省時和更快開始榨汁。不再需要切開大多數水果和蔬菜來配合這部榨汁機。只需將全部食材放入 70 毫米 XL 輸進管，即可每天享受提升營養的果汁。

    配備防滴漏裝置，保持廚房空間清潔

    配備防滴漏裝置，保持廚房空間清潔

    整合的防滴漏功能，讓廚房的空間保持整齊清潔。

    為您提供琳瑯滿目的食譜、貼士及啟發

    為您提供琳瑯滿目的食譜、貼士及啟發

    下載 HomeID 發掘發揮您榨汁機最佳效能的新鮮想法及貼士。選擇健康食品從未如此滋味，更有簡單但極具風味的功能，能夠滿足家庭成員的所有口味。從清爽果蔬汁到自製杏仁奶，HomeID 都有您喜歡的食譜。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      產品類型
      慢磨榨汁機
      防滑膠腳
      介面
      不適用
      電線長度
      1.05 米
      配件可於洗碗碟機清洗
      攪拌杯物料
      塑膠
      刀片物料
      金屬
      每分鐘轉速 (RPM)
      100
      暫停功能
      /
      可拆式刀片
      保用
      歐盟合規聲明

    • 技術規格

      電源
      150 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50/60Hz
      電池產品

    • 安全功能

      自動刀片停止

    • 重量與尺寸

      產品長度
      361.7 毫米
      產品寬度
      136.5 毫米
      產品高度
      360.9 毫米
      產品重量
      4.4 公斤
      包裝長度
      440 米
      包裝寬度
      185 毫米
      包裝高度
      395 毫米
      包裝重量
      5.8 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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