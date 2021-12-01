45 秒攪拌至幼滑質感*
450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
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45 秒攪拌至幼滑質感*
獨特 ProBlend 系統
- ProBlend 系統
- 1.9 升最大容量
- 1 升有效容量
- 1 段速度設定 + 點動
- 塑膠瓶
獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感
獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。450W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**
使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。
1 段速度 + 點動設定以供選擇
製作各款飲品，可選擇 1 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。
大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求
1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***
專為處理不同食材而設計
新型 4 星刀片研磨器的研磨速度提高 3 倍。非常適合將咖啡、堅果、香草和香料研磨成您需要的精細程度。
電機熱保護感應器防止摩打過熱
特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。
耐用不銹鋼刀片
耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。
吸腳確保使用過程中無震動
攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。
符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用
精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 預設設定
-
無
- 功能
-
攪拌、研磨
- 產品類型
-
攪拌機
- 認證
-
不適用
- 粉碗容量
-
不適用
- 水箱容量
-
不適用
- 份數
-
4
- 防滑膠腳
-
是
- 介面
-
旋鈕
- 電線長度
-
0.85
- 電線儲藏格
-
是
- 保溫功能
-
不適用
- 計時器
-
不適用
- 技術
-
ProBlend 系統
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
無
- 隔熱握把
-
無
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
- 最低溫度
-
不適用
- 最高溫度
-
不適用
- 容量顯示
-
是
- 壓力釋放閥
-
不適用
- 攪拌杯物料
-
塑膠 SAN
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
19000
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
無
- 碎冰能力
-
是
- 攪拌熱食材能力
-
無
- 食譜
-
無
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 86dB(A)
- 噪音水平（強勁）
-
不適用
- 噪音水平（睡眠）
-
不適用
- 網絡連接功能
-
不適用
- 智能家居兼容性
-
不適用
- Wi-Fi 範圍
-
不適用
- 保用
-
2
- 加熱時間
-
不適用
- 兼容乾糧
-
不適用
- 自清潔功能
-
不適用
- 歐盟合規聲明
-
是
-
技術規格
- 電源
-
450 瓦
- 電壓
-
230V
- 頻率
-
50Hz
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
- 能源效率等級
-
不適用
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
研磨機
- 相關配件 1
-
保養卡
- 相關配件 2
-
DFU
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
無
- 溫度指示器
-
無
- 自動刀片停止
-
無
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
19.2
- 產品寬度
-
16.6
- 產品高度
-
37.7
- 產品重量
-
1.468
- 包裝長度
-
22
- 包裝寬度
-
25.3
- 包裝高度
-
34.6
- 包裝重量
-
2.386
-
耐用性
- 護套
-
> 75% 可回收物料
-
原產地
- 生產地
-
印尼
- * 使用 MAX 模式針對不同食譜進行測試
- **以點動模式測試，使用 8 粒冰（2.5x2.5x2.5 厘米）
- *** 如一杯為 200 毫升
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