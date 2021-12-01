3000 Series
攪拌機 HR2041/10
3000 Series 攪拌機 HR2041/10
45 秒攪拌至幼滑質感*
450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
建議零售價: HK$268.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
45 秒攪拌至幼滑質感*
450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
45 秒攪拌至幼滑質感*
450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
建議零售價: HK$268.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
45 秒攪拌至幼滑質感*
450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
45 秒攪拌至幼滑質感*
獨特 ProBlend 系統
- ProBlend 系統
- 1.9 升最大容量
- 1 升有效容量
- 1 段速度設定 + 點動
- 塑膠瓶
易於清潔，適用於洗碗碟機
攪拌杯設有可拆除壺蓋，方便清潔。攪拌杯、刀片和蓋子都適用於洗碗碟機。
符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用
精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。
吸腳確保使用過程中無震動
攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。
電機熱保護感應器防止摩打過熱
特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。
耐用不銹鋼刀片
耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。
專為處理不同食材而設計
新型 4 星刀片研磨器的研磨速度提高 3 倍。非常適合將咖啡、堅果、香草和香料研磨成您需要的精細程度。
大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求
1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***
1 段速度 + 點動設定以供選擇
製作各款飲品，可選擇 1 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。
只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**
使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。
獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感
獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。450W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
技術規格
-
服務
- 保養
-
2 年有限保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
一般規格
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
164x192x377 mm
- 電源
-
450 W
- 電線長度
-
0.85 m
- 顏色
-
白色
- 適用於洗碗碟機
-
是
- 產品功能
-
-
Problend 技術配備 4 星級不銹鋼刀片
-
耐用性：電機熱保護感應器
-
容易清洗：可使用洗碗機
-
攪拌杯容量：1.9 升最大容量
-
攪拌杯容量：1 升有效容量
-
速度設定：1 段速度和點動
-
易於儲存：整合插頭和電線儲藏格
-
不震動：吸腳
-
攪拌杯物料：塑膠
-
配件：乾磨機
- 有效容量
-
1 L
- 速度 UI
-
旋鈕
-
保證
- 全球 2 年保養
-
是
-
飾面
- 機身物料
-
Plastic
- 攪拌杯物料
-
Plastic
- 刀具物料
-
Stainless steel
- * 使用 MAX 模式針對不同食譜進行測試
- **以點動模式測試，使用 8 粒冰（2.5x2.5x2.5 厘米）
- *** 如一杯為 200 毫升
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