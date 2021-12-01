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  • 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感*

    3000 系列 攪拌機

    HR2041/10

    45 秒攪拌至幼滑質感*

    450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。

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    3000 系列 攪拌機

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    獨特 ProBlend 系統

    • ProBlend 系統
    • 1.9 升最大容量
    • 1 升有效容量
    • 1 段速度設定 + 點動
    • 塑膠瓶
    獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感

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    獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。450W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。

    只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**

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    使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。

    1 段速度 + 點動設定以供選擇

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    製作各款飲品，可選擇 1 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。

    大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求

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    1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***

    專為處理不同食材而設計

    專為處理不同食材而設計

    新型 4 星刀片研磨器的研磨速度提高 3 倍。非常適合將咖啡、堅果、香草和香料研磨成您需要的精細程度。

    電機熱保護感應器防止摩打過熱

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    特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。

    耐用不銹鋼刀片

    耐用不銹鋼刀片

    耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。

    吸腳確保使用過程中無震動

    吸腳確保使用過程中無震動

    攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。

    兩年保養

    兩年保養

    為了讓您安心，攪拌機提供兩年保養。

    符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用

    符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用

    精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      預設設定
      功能
      攪拌、研磨
      產品類型
      攪拌機
      認證
      不適用
      粉碗容量
      不適用
      水箱容量
      不適用
      份數
      4
      防滑膠腳
      介面
      旋鈕
      電線長度
      0.85
      電線儲藏格
      保溫功能
      不適用
      計時器
      不適用
      技術
      ProBlend 系統
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      配件可於洗碗碟機清洗
      最低溫度
      不適用
      最高溫度
      不適用
      容量顯示
      壓力釋放閥
      不適用
      攪拌杯物料
      塑膠 SAN
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      19000
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      攪拌熱食材能力
      食譜
      噪音水平（標準）
      Lc = 86dB(A)
      噪音水平（強勁）
      不適用
      噪音水平（睡眠）
      不適用
      網絡連接功能
      不適用
      智能家居兼容性
      不適用
      Wi-Fi 範圍
      不適用
      保用
      2
      加熱時間
      不適用
      兼容乾糧
      不適用
      自清潔功能
      不適用
      歐盟合規聲明

    • 技術規格

      電源
      450 瓦
      電壓
      230V
      頻率
      50Hz
      包裝數量
      1
      電池產品
      能源效率等級
      不適用

    • 兼容度

      隨附配件 1
      研磨機
      相關配件 1
      保養卡
      相關配件 2
      DFU

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      19.2
      產品寬度
      16.6
      產品高度
      37.7
      產品重量
      1.468
      包裝長度
      22
      包裝寬度
      25.3
      包裝高度
      34.6
      包裝重量
      2.386

    • 耐用性

      護套
      > 75% 可回收物料

    • 原產地

      生產地
      印尼

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