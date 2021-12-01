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3000 Series

攪拌機

HR2041/10
  • 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感*
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    3000 Series 攪拌機

    HR2041/10

    45 秒攪拌至幼滑質感*

    450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處

    建議零售價: HK$268.00

    3000 Series 攪拌機

    45 秒攪拌至幼滑質感*

    450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處

    45 秒攪拌至幼滑質感*

    450W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處

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    3000 Series 攪拌機

    45 秒攪拌至幼滑質感*

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      • ProBlend 系統
      • 1.9 升最大容量
      • 1 升有效容量
      • 1 段速度設定 + 點動
      • 塑膠瓶
      易於清潔，適用於洗碗碟機

      易於清潔，適用於洗碗碟機

      攪拌杯設有可拆除壺蓋，方便清潔。攪拌杯、刀片和蓋子都適用於洗碗碟機。

      符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用

      符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用

      精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。

      吸腳確保使用過程中無震動

      吸腳確保使用過程中無震動

      攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。

      電機熱保護感應器防止摩打過熱

      電機熱保護感應器防止摩打過熱

      特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。

      耐用不銹鋼刀片

      耐用不銹鋼刀片

      耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。

      兩年保養

      兩年保養

      為了讓您安心，攪拌機提供兩年保養。

      專為處理不同食材而設計

      專為處理不同食材而設計

      新型 4 星刀片研磨器的研磨速度提高 3 倍。非常適合將咖啡、堅果、香草和香料研磨成您需要的精細程度。

      大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求

      大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求

      1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***

      1 段速度 + 點動設定以供選擇

      1 段速度 + 點動設定以供選擇

      製作各款飲品，可選擇 1 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。

      只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**

      只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**

      使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。

      獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感

      獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感

      獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。450W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。

      技術規格

      • 服務

        保養
        2 年有限保養
        全球 2 年保養

      • 一般規格

        產品尺寸（長x寬x高）
        164x192x377 mm
        電源
        450 W
        電線長度
        0.85 m
        顏色
        白色
        適用於洗碗碟機
        產品功能
        • Problend 技術配備 4 星級不銹鋼刀片
        • 耐用性：電機熱保護感應器
        • 容易清洗：可使用洗碗機
        • 攪拌杯容量：1.9 升最大容量
        • 攪拌杯容量：1 升有效容量
        • 速度設定：1 段速度和點動
        • 易於儲存：整合插頭和電線儲藏格
        • 不震動：吸腳
        • 攪拌杯物料：塑膠
        • 配件：乾磨機
        有效容量
        1 L
        速度 UI
        旋鈕

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 飾面

        機身物料
        Plastic
        攪拌杯物料
        Plastic
        刀具物料
        Stainless steel

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • * 使用 MAX 模式針對不同食譜進行測試
          • **以點動模式測試，使用 8 粒冰（2.5x2.5x2.5 厘米）
          • *** 如一杯為 200 毫升

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