45 秒攪拌至幼滑質感*
600W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
45 秒攪拌至幼滑質感*
獨特 ProBlend 系統
- 2 段速度設定 + 點動模式
- 2 升最大容量
- 1.25 升有效容量
- 2 段速度設定 + 點動
- 玻璃攪拌杯
獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感
獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。600W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**
使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。
耐用不銹鋼刀片
耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。
2 段速度 + 點動設定以供選擇
製作各款飲品，可選擇 2 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。
大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求
1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***
電機熱保護感應器防止摩打過熱
特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。
吸腳確保使用過程中無震動
攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。
專為處理不同食材而設計
在切洋蔥、蒜頭、辣椒和肉類等食材時切換至切碎機配件，有助更快完成餐點的準備功夫。
符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用
精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
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中國
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技術規格
- 電源
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600
W
- 電線長度
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0.85
m
- 有效容量
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1.25
l
- 最大攪拌杯容量
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2 公升
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設計
- 顏色
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白色
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重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
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168x192x381
mm
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一般規格
- 適用於洗碗碟機
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是
- 產品功能
-
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Problend 技術配備 4 星級不銹鋼刀片
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耐用性：電機熱保護感應器
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容易清洗：可使用洗碗碟機
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攪拌杯容量：2 升最大容量
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攪拌杯容量：1.25 升有效容量
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速度設定：2 段速度和點動
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容易清洗：可拆式刀片
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易於儲存：整合插頭和電線儲藏格
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不震動：吸腳
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攪拌杯物料：玻璃杯
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配件：切碎配件
- 速度 UI
-
旋鈕
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外表
- 機身物料
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塑膠與不銹鋼
- 攪拌杯物料
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玻璃
- 刀具物料
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不鏽鋼
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服務
- 保用
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2 年全球保養
- * 使用 MAX 模式針對不同食譜進行測試
- ** 如一杯為 200 毫升
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