獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。600W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。
攪拌杯設有可拆除壺蓋，方便清潔。攪拌杯、刀片和蓋子都適用於洗碗碟機。
耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。
製作各款飲品，可選擇 1 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。
1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***
特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。
攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。
在切洋蔥、蒜頭、辣椒和肉類等食材時切換至切碎機配件，有助更快完成餐點的準備功夫。
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