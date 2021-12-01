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  • 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感* 45 秒攪拌至幼滑質感*

    3000 系列 攪拌機

    HR2291/20

    45 秒攪拌至幼滑質感*

    600W 功率配合所需攪拌性能，可將日常所有食材甚至碎冰攪拌，讓您以最輕鬆的方式確保炮製幼滑的質感。

    查看各種好處

    3000 系列 攪拌機

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    45 秒攪拌至幼滑質感*

    獨特 ProBlend 系統

    • 2 段速度設定 + 點動模式
    • 2 升最大容量
    • 1.25 升有效容量
    • 2 段速度設定 + 點動
    • 玻璃攪拌杯
    獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感

    獨特的 ProBlend 系統確保一致的幼滑質感

    獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 內將食材攪拌至幼滑質感，無顆粒。600W 功率摩打驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。

    只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**

    只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**

    使用 ProBlend 系統和點動式設定，只需 45 秒即可將冰塊打碎至幼細質感**，非常適合製作您最喜愛的凍飲和沙冰，也非常適合製作特別甜品。

    耐用不銹鋼刀片

    耐用不銹鋼刀片

    耐用的不銹鋼刀片保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。

    2 段速度 + 點動設定以供選擇

    製作各款飲品，可選擇 2 段速度和點動式設定，為喜愛的餐點快速準備食材。可用於製作香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊製作美味的沙冰。

    大攪拌杯的份量完全滿足家庭需求

    1 升的有效容量，最多可提供 5 杯飲品（基於一杯為 200 毫升）。***

    電機熱保護感應器防止摩打過熱

    特別的電機熱保護 (MTP) 感應器旨在防止摩打過熱，在使用過程中防止出現過電流情況。

    吸腳確保使用過程中無震動

    攪拌機配有吸腳，確保穩定和使用時不會震動。

    專為處理不同食材而設計

    在切洋蔥、蒜頭、辣椒和肉類等食材時切換至切碎機配件，有助更快完成餐點的準備功夫。

    兩年保養

    為了讓您安心，攪拌機提供兩年保養。

    符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用

    精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀拿握舒適，旋鈕確保輕鬆操作。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電源
      600  W
      電線長度
      0.85  m
      有效容量
      1.25  l
      最大攪拌杯容量
      2 公升

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      168x192x381  mm

    • 一般規格

      適用於洗碗碟機
      產品功能
      • Problend 技術配備 4 星級不銹鋼刀片
      • 耐用性：電機熱保護感應器
      • 容易清洗：可使用洗碗碟機
      • 攪拌杯容量：2 升最大容量
      • 攪拌杯容量：1.25 升有效容量
      • 速度設定：2 段速度和點動
      • 容易清洗：可拆式刀片
      • 易於儲存：整合插頭和電線儲藏格
      • 不震動：吸腳
      • 攪拌杯物料：玻璃杯
      • 配件：切碎配件
      速度 UI
      旋鈕

    • 外表

      機身物料
      塑膠與不銹鋼
      攪拌杯物料
      玻璃
      刀具物料
      不鏽鋼

    • 服務

      保用
      2 年全球保養

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