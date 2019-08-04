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  • 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！ 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！ 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！

    Viva 系列 ProMix 手提攪拌機

    HR2657/91

    攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！

    全新的 ProMix Viva 系列手提攪拌機備有各式配件，有助發掘無窮健康零食及餐飲選擇。

    查看各種好處

    Viva 系列 ProMix 手提攪拌機

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    See all 手提攪拌機

    攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！

    無論在家還是出門在外，都能享用健康餸菜

    • 800 瓦攪拌動力
    • 配有速度指引的 SpeedTouch
    • 外携樽、螺旋切絲器
    • 容易清洗
    800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果

    800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果

    800 瓦摩打強勁耐用，為烹飪提供強勁動力，助你快速準備各種喜愛菜式。

    ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能

    ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能

    Philips 與史特加大學共同研發的 ProMix 攪拌技術可帶來快速、更連貫的攪拌性能。採用三角外型的獨特先進科技，可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果。

    SpeedTouch 技術帶來無縫動力操控

    SpeedTouch 技術帶來無縫動力操控

    攪拌時需要更多動力？只需按下渦輪高速按鈕。多種變速方便使用，無需切換設定，輕輕一按即可輕鬆增加摩達功率。不論處理何種食材，請均以慢速開始，以防濺出，並請均勻地加速至所需速度。

    單按鈕裝卸，快捷更換配件

    單按鈕裝卸，快捷更換配件

    只需手指一按，即可簡單、快捷、輕鬆地裝卸攪拌棒和其他配件，令您在忙於烹飪時得心應手。

    防濺刀片罩可在攪拌時防止噴濺

    防濺刀片罩可在攪拌時防止噴濺

    特別的防濺刀片罩可阻擋大小噴濺。攪拌棒底部的波浪形確保攪拌時不再濺出或弄污四周，不必擔心烹飪後廚房污糟混亂。

    打蛋配件用來打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁

    打蛋配件用來打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁

    就用一個簡單的打蛋配件來開啟烹飪之旅。打蛋配件可用來打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等等。

    特大切碎配件可切碎肉類、果仁和芝士等硬質食物

    特大切碎配件可切碎肉類、果仁和芝士等硬質食物

    Philips 特大切碎配件可助您輕鬆切碎水果、肉類等硬質食材，為您省時省力，並可更快準備好各種醬料和美食。

    獨有螺旋切絲配件，享用蔬果更輕鬆

    獨有螺旋切絲配件，享用蔬果更輕鬆

    用獨有螺旋切絲配件為健康加分！可輕鬆將蔬果變成有趣的低卡路里麵、螺旋粉和蝴蝶粉，是打造健康、無麩質或乾淨飲食法的理想選擇。配件提供三種螺旋切絲形狀可選：意粉、扁麵或蝴蝶粉。

    外携樽讓您隨身帶著健康冰沙

    外携樽讓您隨身帶著健康冰沙

    直接用 Philips 外携樽攪拌製作摯愛冰沙，只需簡單攪拌、封蓋，即可帶走。外携樽採用不含雙酚 A 的物料製成，內置防漏封條，不怕漏出，安心攜帶。

    容易清洗

    容易清洗

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      功能
      攪拌，打蛋，切碎，螺旋切絲
      產品類型
      手提攪拌機
      份數
      2
      介面
      一個開/關按鈕
      電線長度
      1.2
      技術
      ProMix 技術
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      配件可於洗碗碟機清洗
      容量顯示
      攪拌杯物料
      塑膠 SAN
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      11500
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      攪拌熱食材能力
      食譜
      噪音水平（標準）
      Lc = 85 dB(A)
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      800 瓦
      電壓
      230V
      頻率
      50
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 兼容度

      隨附配件 1
      打蛋配件
      隨附配件 2
      特大切碎配件
      隨附配件 3
      外携樽
      相關配件 1
      螺旋切絲器
      相關配件 2
      用戶手冊
      相關配件 3
      保養卡

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      6.8
      產品寬度
      6.2
      產品高度
      39.7
      產品重量
      0.82
      包裝長度
      25.3
      包裝寬度
      29
      包裝高度
      25.3
      包裝重量
      2.54

    • 耐用性

      護套
      超過 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 原產地

      生產地
      中國

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