ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能

Philips 與史特加大學共同研發的 ProMix 攪拌技術可帶來快速、更連貫的攪拌性能。採用三角外型的獨特先進科技，可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果。