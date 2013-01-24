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Viva Collection

ProMix 手提攪拌機

HR2657/91
1 獎項
  • 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！ 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！ 攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！
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    Viva Collection ProMix 手提攪拌機

    HR2657/91
    1 獎項

    攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！

    全新的 ProMix Viva 系列手提攪拌機備有各式配件，有助發掘無窮健康零食及餐飲選擇。 查看各種好處

    建議零售價: HK$798.00

    Viva Collection ProMix 手提攪拌機

    攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！

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      • 800 瓦攪拌動力
      • 配有速度指引的 SpeedTouch
      • 外携樽、螺旋切絲器
      • 容易清洗
      800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果

      800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果

      800 瓦摩打強勁耐用，為烹飪提供強勁動力，助你快速準備各種喜愛菜式。

      ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能

      ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能

      Philips 與史特加大學共同研發的 ProMix 攪拌技術可帶來快速、更連貫的攪拌性能。採用三角外型的獨特先進科技，可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果。

      SpeedTouch 技術帶來無縫動力操控

      SpeedTouch 技術帶來無縫動力操控

      攪拌時需要更多動力？只需按下渦輪高速按鈕。多種變速方便使用，無需切換設定，輕輕一按即可輕鬆增加摩達功率。不論處理何種食材，請均以慢速開始，以防濺出，並請均勻地加速至所需速度。

      單按鈕裝卸，快捷更換配件

      單按鈕裝卸，快捷更換配件

      只需手指一按，即可簡單、快捷、輕鬆地裝卸攪拌棒和其他配件，令您在忙於烹飪時得心應手。

      防濺刀片罩可在攪拌時防止噴濺

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      特別的防濺刀片罩可阻擋大小噴濺。攪拌棒底部的波浪形確保攪拌時不再濺出或弄污四周，不必擔心烹飪後廚房污糟混亂。

      打蛋配件用來打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁

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      就用一個簡單的打蛋配件來開啟烹飪之旅。打蛋配件可用來打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等等。

      特大切碎配件可切碎肉類、果仁和芝士等硬質食物

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      Philips 特大切碎配件可助您輕鬆切碎水果、肉類等硬質食材，為您省時省力，並可更快準備好各種醬料和美食。

      獨有螺旋切絲配件，享用蔬果更輕鬆

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      用獨有螺旋切絲配件為健康加分！可輕鬆將蔬果變成有趣的低卡路里麵、螺旋粉和蝴蝶粉，是打造健康、無麩質或乾淨飲食法的理想選擇。配件提供三種螺旋切絲形狀可選：意粉、扁麵或蝴蝶粉。

      外携樽讓您隨身帶著健康冰沙

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      直接用 Philips 外携樽攪拌製作摯愛冰沙，只需簡單攪拌、封蓋，即可帶走。外携樽採用不含雙酚 A 的物料製成，內置防漏封條，不怕漏出，安心攜帶。

      容易清洗

      容易清洗

      技術規格

      • 技術規格

        電源
        800 W
        顏色
        黑色不銹鋼
        產品功能
        • 適用於洗碗碟機
        • 開/關掣
        • 高速功能
        • SpeedTouch 技術
        電線長度
        1.2 m
        製造地：
        中國
        隨附
        • 打蛋配件
        • 特大切碎配件
        • 外携樽（500 毫升）
        • 螺旋切絲器
        每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
        最高 11,500 r/min

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 塗裝

        物料配件
        塑膠 ABS
        刀片物料
        不鏽鋼
        機身物料
        ABS 塑膠 + 不銹鋼 + 防滑橡膠

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