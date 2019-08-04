獨有螺旋切絲配件，享用蔬果更輕鬆

用獨有螺旋切絲配件為健康加分！可輕鬆將蔬果變成有趣的低卡路里麵、螺旋粉和蝴蝶粉，是打造健康、無麩質或乾淨飲食法的理想選擇。配件提供三種螺旋切絲形狀可選：意粉、扁麵或蝴蝶粉。