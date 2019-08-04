攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！
全新的 ProMix Viva 系列手提攪拌機備有各式配件，有助發掘無窮健康零食及餐飲選擇。 查看各種好處
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攪拌，切碎，螺旋切絲，品嚐！
無論在家還是出門在外，都能享用健康餸菜
- 800 瓦攪拌動力
- 配有速度指引的 SpeedTouch
- 外携樽、螺旋切絲器
- 容易清洗
800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果
800 瓦摩打強勁耐用，為烹飪提供強勁動力，助你快速準備各種喜愛菜式。
ProMix 攪拌技術帶來快速、更連貫的攪拌性能
Philips 與史特加大學共同研發的 ProMix 攪拌技術可帶來快速、更連貫的攪拌性能。採用三角外型的獨特先進科技，可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果。
SpeedTouch 技術帶來無縫動力操控
攪拌時需要更多動力？只需按下渦輪高速按鈕。多種變速方便使用，無需切換設定，輕輕一按即可輕鬆增加摩達功率。不論處理何種食材，請均以慢速開始，以防濺出，並請均勻地加速至所需速度。
單按鈕裝卸，快捷更換配件
只需手指一按，即可簡單、快捷、輕鬆地裝卸攪拌棒和其他配件，令您在忙於烹飪時得心應手。
防濺刀片罩可在攪拌時防止噴濺
特別的防濺刀片罩可阻擋大小噴濺。攪拌棒底部的波浪形確保攪拌時不再濺出或弄污四周，不必擔心烹飪後廚房污糟混亂。
打蛋配件用來打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁
就用一個簡單的打蛋配件來開啟烹飪之旅。打蛋配件可用來打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等等。
特大切碎配件可切碎肉類、果仁和芝士等硬質食物
Philips 特大切碎配件可助您輕鬆切碎水果、肉類等硬質食材，為您省時省力，並可更快準備好各種醬料和美食。
獨有螺旋切絲配件，享用蔬果更輕鬆
用獨有螺旋切絲配件為健康加分！可輕鬆將蔬果變成有趣的低卡路里麵、螺旋粉和蝴蝶粉，是打造健康、無麩質或乾淨飲食法的理想選擇。配件提供三種螺旋切絲形狀可選：意粉、扁麵或蝴蝶粉。
外携樽讓您隨身帶著健康冰沙
直接用 Philips 外携樽攪拌製作摯愛冰沙，只需簡單攪拌、封蓋，即可帶走。外携樽採用不含雙酚 A 的物料製成，內置防漏封條，不怕漏出，安心攜帶。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 功能
-
攪拌，打蛋，切碎，螺旋切絲
- 產品類型
-
手提攪拌機
- 份數
-
2
- 介面
-
一個開/關按鈕
- 電線長度
-
1.2
- 技術
-
ProMix 技術
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
無
- 隔熱握把
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
- 容量顯示
-
是
- 攪拌杯物料
-
塑膠 SAN
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
11500
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
無
- 碎冰能力
-
無
- 攪拌熱食材能力
-
無
- 食譜
-
無
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 85 dB(A)
- 保用
-
2 年
-
技術規格
- 電源
-
800 瓦
- 電壓
-
230V
- 頻率
-
50
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
打蛋配件
- 隨附配件 2
-
特大切碎配件
- 隨附配件 3
-
外携樽
- 相關配件 1
-
螺旋切絲器
- 相關配件 2
-
用戶手冊
- 相關配件 3
-
保養卡
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
無
- 溫度指示器
-
無
- 自動刀片停止
-
無
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
6.8
- 產品寬度
-
6.2
- 產品高度
-
39.7
- 產品重量
-
0.82
- 包裝長度
-
25.3
- 包裝寬度
-
29
- 包裝高度
-
25.3
- 包裝重量
-
2.54
-
耐用性
- 護套
-
超過 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
原產地
- 生產地
-
中國
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