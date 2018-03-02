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    高速真空攪拌機

    HR3752/01

    讓奶昔保鮮長達一整天*

    以真空攪拌機製作健康美味的沙冰，方便隨時飲用。使用這款攪拌機製作飲品隨身攜帶，可保持食材新鮮味美。

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    此產品已不再銷售。

    高速真空攪拌機

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    讓奶昔保鮮長達一整天*

    以真空技術重新改變傳統攪拌方式

    • Avance
    • 真空技術
    • 1400 瓦
    • 每分鐘 35000 轉
    預設程式進行真空奶昔攪拌

    預設程式進行真空奶昔攪拌

    提供 3 種程序選擇：真空奶昔、點動式設定、碎冰，讓您隨心製作您喜歡的奶昔

    堅固耐用 Tritan 攪拌杯

    堅固耐用 Tritan 攪拌杯

    Tritan 攪拌杯採用共聚聚酯製成，比玻璃攪拌杯更為輕盈。杯身絕無異味，不會染色，為您最喜愛的奶昔帶來安全可靠的製作環境。

    自設多段攪拌速度選擇

    自設多段攪拌速度選擇

    無論是攪拌軟水果或是硬蔬果，您都可以透過多段攪拌速度選擇輕鬆攪拌。

    強勁的 1,400 瓦馬達，令攪拌更幼滑

    強勁的 1,400 瓦馬達，令攪拌更幼滑

    全賴我們的 1400 瓦馬達，令蔬果攪拌效能更出色。

    先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術

    先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術

    我們研發出 ProBlend 6 3D 技術，旨在確保您製作奶昔時所採用的食材能被充分攪拌，將蔬果及堅果的營養釋放並融入飲品之中，方便您的身體吸收。

    每分鐘高達 35,000 轉

    每分鐘高達 35,000 轉

    每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度帶來出色的攪拌效能，讓您製作更健康的奶昔

    可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯

    可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯

    Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。

    可拆式攪拌機刀片，方便沖洗

    可拆式攪拌機刀片，方便沖洗

    只需將攪拌機刀片從攪拌杯中拆出並沖洗，即可清潔乾淨。但刀片不可使用洗碗碟機清潔，以保持刀片鋒利。

    一按選擇預設程序

    一按選擇預設程序

    一按選擇預設程序，包括真空、碎冰及真空 + 奶昔攪拌

    2 年全球保養

    2 年全球保養

    凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年全球保養，這是我們對產品品質和操作的保證。

    真空技術

    真空技術可於攪拌前將氧氣從攪拌杯吸出，攪拌效果顯而易見：起泡和果汁分離顯著減少，奶昔更持久保持新鮮。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      • 攪拌杯
      • 量杯
      • 食譜
      • 碎冰刀片

    • 技術規格

      電線長度
      1  m
      電源
      1400  W
      攪拌容量
      2.2  l
      攪拌杯實際容量
      1.8  l
      每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
      35,000  rpm

    • 設計

      顏色
      金屬色

    • 一般規格

      速度設定
      可變
      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 電線儲藏格
      • 適用於洗碗碟機
      • 防滑膠腳
      • 開/關掣
      • 點動式設定
      • 多段攪拌速度
      • 可拆式壺蓋
      預設模式
      4
      真空奶昔按鈕
      主要功能
      ProBlend 6 3D

    • 外表

      機身物料
      SS
      刀片物料
      不鏽鋼
      攪拌杯物料
      Tritan

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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    獎項

    • *與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行測試。

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