高速真空攪拌機
讓奶昔保鮮長達一整天*
以真空攪拌機製作健康美味的沙冰，方便隨時飲用。使用這款攪拌機製作飲品隨身攜帶，可保持食材新鮮味美。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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讓奶昔保鮮長達一整天*
以真空技術重新改變傳統攪拌方式
- Avance
- 真空技術
- 1400 瓦
- 每分鐘 35000 轉
預設程式進行真空奶昔攪拌
提供 3 種程序選擇：真空奶昔、點動式設定、碎冰，讓您隨心製作您喜歡的奶昔
堅固耐用 Tritan 攪拌杯
Tritan 攪拌杯採用共聚聚酯製成，比玻璃攪拌杯更為輕盈。杯身絕無異味，不會染色，為您最喜愛的奶昔帶來安全可靠的製作環境。
自設多段攪拌速度選擇
無論是攪拌軟水果或是硬蔬果，您都可以透過多段攪拌速度選擇輕鬆攪拌。
強勁的 1,400 瓦馬達，令攪拌更幼滑
全賴我們的 1400 瓦馬達，令蔬果攪拌效能更出色。
先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術
我們研發出 ProBlend 6 3D 技術，旨在確保您製作奶昔時所採用的食材能被充分攪拌，將蔬果及堅果的營養釋放並融入飲品之中，方便您的身體吸收。
每分鐘高達 35,000 轉
每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度帶來出色的攪拌效能，讓您製作更健康的奶昔
可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯
Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。
可拆式攪拌機刀片，方便沖洗
只需將攪拌機刀片從攪拌杯中拆出並沖洗，即可清潔乾淨。但刀片不可使用洗碗碟機清潔，以保持刀片鋒利。
一按選擇預設程序
一按選擇預設程序，包括真空、碎冰及真空 + 奶昔攪拌
2 年全球保養
凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年全球保養，這是我們對產品品質和操作的保證。
真空技術
真空技術可於攪拌前將氧氣從攪拌杯吸出，攪拌效果顯而易見：起泡和果汁分離顯著減少，奶昔更持久保持新鮮。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
1
m
- 電源
-
1400
W
- 攪拌容量
-
2.2
l
- 攪拌杯實際容量
-
1.8
l
- 每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
-
35,000
rpm
-
設計
- 顏色
-
金屬色
-
一般規格
- 速度設定
-
可變
- 產品功能
-
-
自動斷電功能
-
電線儲藏格
-
適用於洗碗碟機
-
防滑膠腳
-
開/關掣
-
點動式設定
-
多段攪拌速度
-
可拆式壺蓋
- 預設模式
-
4
- 真空奶昔按鈕
-
是
- 主要功能
-
ProBlend 6 3D
-
外表
- 機身物料
-
SS
- 刀片物料
-
不鏽鋼
- 攪拌杯物料
-
Tritan
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
- *與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行測試。
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