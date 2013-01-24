提供 3 種程序選擇：真空奶昔、點動式設定、碎冰，讓您隨心製作您喜歡的奶昔
Tritan 攪拌杯採用共聚聚酯製成，比玻璃攪拌杯更為輕盈。杯身絕無異味，不會染色，為您最喜愛的奶昔帶來安全可靠的製作環境。
無論是攪拌軟水果或是硬蔬果，您都可以透過多段攪拌速度選擇輕鬆攪拌。
全賴我們的 1400 瓦馬達，令蔬果攪拌效能更出色。
我們研發出 ProBlend 6 3D 技術，旨在確保您製作奶昔時所採用的食材能被充分攪拌，將蔬果及堅果的營養釋放並融入飲品之中，方便您的身體吸收。
每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度帶來出色的攪拌效能，讓您製作更健康的奶昔
Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。
只需將攪拌機刀片從攪拌杯中拆出並沖洗，即可清潔乾淨。但刀片不可使用洗碗碟機清潔，以保持刀片鋒利。
一按選擇預設程序，包括真空、碎冰及真空 + 奶昔攪拌
凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年全球保養，這是我們對產品品質和操作的保證。
真空技術可於攪拌前將氧氣從攪拌杯吸出，攪拌效果顯而易見：起泡和果汁分離顯著減少，奶昔更持久保持新鮮。
配件
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服務
持續性
技術規格
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