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高速真空攪拌機

HR3752/01
2 獎項
  • 讓奶昔保鮮長達一整天* 讓奶昔保鮮長達一整天* 讓奶昔保鮮長達一整天*
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    高速真空攪拌機

    HR3752/01
    2 獎項

    讓奶昔保鮮長達一整天*

    以真空攪拌機製作健康美味的沙冰，方便隨時飲用。使用這款攪拌機製作飲品隨身攜帶，可保持食材新鮮味美。 查看各種好處

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      先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術

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      可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯

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      Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。

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      一按選擇預設程序

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      一按選擇預設程序，包括真空、碎冰及真空 + 奶昔攪拌

      2 年全球保養

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      凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年全球保養，這是我們對產品品質和操作的保證。

      真空技術

      真空技術可於攪拌前將氧氣從攪拌杯吸出，攪拌效果顯而易見：起泡和果汁分離顯著減少，奶昔更持久保持新鮮。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        • 容器
        • 量杯
        • 食譜
        • 碎冰刀片

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 一般規格

        速度設定
        可變
        預設模式
        4
        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 電線儲藏格
        • 適用於洗碗機
        • 防滑膠腳
        • 開/關掣
        • 點動式設定
        • 可調速度
        • 可拆除壺蓋
        真空奶昔按鈕
        主要功能
        ProBlend 6 3D

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 技術規格

        攪拌容量
        2.2  L
        實際處理杯容量
        1.8  L
        電源
        1400  瓦
        每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
        35,000  每分鐘轉數
        電線長度
        1  米

      • 設計

        顏色
        金屬色

      • 塗裝

        刀片物料
        不鏽鋼
        攪拌杯物料
        Tritan
        機身物料
        SS

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          • *與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行測試。

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