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攪拌榨汁機

Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機

HR3770/00
  • 攪拌翻動，新鮮果汁。 攪拌翻動，新鮮果汁。 攪拌翻動，新鮮果汁。
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    攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機

    HR3770/00

    攪拌翻動，新鮮果汁。

    全新的 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,898.00

    攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機

    攪拌翻動，新鮮果汁。

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    攪拌翻動，新鮮果汁。

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      ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。

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      ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味和口感。ProBlend Ultra 摩打功率達 1500 瓦，可驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。

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      NutriU 應用程式提供靈感和指引

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      下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。

      快速選擇程式使用方便

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      數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括清澈果汁、果肉果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。

      快速清洗功能，輕鬆清潔免麻煩

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      使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。

      適用於洗碗碟機的可拆式配件

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      所有可拆式配件均適用於洗碗碟機。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被卡在刀片下方，方便清潔。

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      2 公升 Tritan™ 攪拌杯，有效容量為 1.8 公升，足夠全家人使用。耐用且防臭的優質 Tritan™ 攪拌杯適用於洗碗碟機，不含雙酚 A，圓形手柄易於拿握。

      可拆式配件

      可拆式配件

      採用可拆式配件，適用於洗碗碟機，方便沖洗

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 設計規格

        刀片物料
        不鏽鋼
        攪拌杯物料
        Tritan

      • 配件

        隨附
        • 刮刀
        • 量杯

      • 技術規格

        電源
        1500  瓦
        電線長度
        1.0 米  米
        電壓
        220-240 伏
        攪拌杯有效容量
        1.8  L
        頻率
        50/60  Hz
        最大攪拌杯容量
        2 公升
        板面
        數碼

      • 設計

        顏色
        炭黑／古銅色

      • 一般規格

        電線儲藏格
        防滑膠腳
        速度設定
        12
        產品功能
        • Flip&Juice™ 技術
        • ProBlend Ultra 技術
        • ProBlend Ultra 攪拌杯
        • ProBlend Ultra 摩打
        • ProBlend Ultra 刀片
        • NutriU 應用程式
        • 快速選擇程式
        • 快速清洗功能
        • 所有配件可於洗碗碟機清洗
        • 2 公升容量
        • 持續性
        預設模式
        8

      • 塗裝

        機身物料
        金屬

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        > 98% 可回收環保紙

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