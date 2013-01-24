此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款 Philips 多功能食物處理器具備有 2 段速度選擇和點動設定的強勁摩打，讓您輕鬆準備自己最喜愛的美味食譜。
PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！
攪拌和揉麵糰的搓粉工具為可適用於洗碗碟機的配件。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。多種不同插入式不锈鋼配件可處理切絲和磨蓉。1 公升強效攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可發打忌廉及蛋黃醬類食物。乾磨器可研磨如咖啡豆等食材
1.75 公升強化塑膠攪拌杯的攪拌容量達 1 公升，一次過最多製作五人份量的沙冰。
2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份湯料食材。
此款 Philips 多功能食物處理器以組裝容易為設計重點，採用巧妙的配件接合設計，讓您可以輕鬆接上配件。
只要選擇合適的插入式不銹鋼配件（切片、切絲、磨蓉），放上您最喜愛的食物，然後將不銹鋼配件接上盤座就可。
基座穩固、牢固不搖晃，就算揉麵糰亦然
為了獲得最佳效果，發打忌廉、打蛋、製作糕點和麵糰時請使用低速（速度 1）。速度較高的設定（速度 2）則適用於切碎洋蔥和肉類、攪湯和沙冰，或切絲、切片、磨蓉或切蔬菜。
配上相同速度顏色與配件顏色，就可獲得最佳效果。
服務
技術規格
持續性
塗裝