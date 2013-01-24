可輕鬆執行 28 種以上功能的配件

攪拌和揉麵糰的搓粉工具為可適用於洗碗碟機的配件。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。多種不同插入式不锈鋼配件可處理切絲和磨蓉。1 公升強效攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可發打忌廉及蛋黃醬類食物。乾磨器可研磨如咖啡豆等食材