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Viva Collection

多功能食物處理器

HR7761/01
1 獎項
  • 輕易地製作不同美食 輕易地製作不同美食 輕易地製作不同美食
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    Viva Collection 多功能食物處理器

    HR7761/01
    1 獎項

    輕易地製作不同美食

    這款 Philips 食物處理器擁有三合一的輕巧設計及 2 公升的處理杯、攪拌杯及研磨器，還插入 5 個不銹鋼配件，讓您輕鬆製作多種您最喜愛的食譜美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$748.00

    Viva Collection 多功能食物處理器

    輕易地製作不同美食

    這款 Philips 食物處理器擁有三合一的輕巧設計及 2 公升的處理杯、攪拌杯及研磨器，還插入 5 個不銹鋼配件，讓您輕鬆製作多種您最喜愛的食譜美食。 查看各種好處

    輕易地製作不同美食

    這款 Philips 食物處理器擁有三合一的輕巧設計及 2 公升的處理杯、攪拌杯及研磨器，還插入 5 個不銹鋼配件，讓您輕鬆製作多種您最喜愛的食譜美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$748.00

    Viva Collection 多功能食物處理器

    輕易地製作不同美食

    這款 Philips 食物處理器擁有三合一的輕巧設計及 2 公升的處理杯、攪拌杯及研磨器，還插入 5 個不銹鋼配件，讓您輕鬆製作多種您最喜愛的食譜美食。 查看各種好處

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      輕易地製作不同美食

      自製蛋糕、焗蔬菜、沙律等

      • 750 瓦
      • 輕巧 3 合 1 設計
      • 2.1 公升處理杯
      • 配件提供逾 28 種功能
      750 瓦摩打帶來強大的處理效能

      750 瓦摩打帶來強大的處理效能

      這款 Philips 多功能食物處理器具備有 2 段速度選擇和點動設定的強勁摩打，讓您輕鬆準備自己最喜愛的美味食譜。

      切碎效能一流的 PowerChop 技術

      切碎效能一流的 PowerChop 技術

      PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！

      可輕鬆執行 28 種以上功能的配件

      可輕鬆執行 28 種以上功能的配件

      攪拌和揉麵糰的搓粉工具為可適用於洗碗碟機的配件。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。多種不同插入式不锈鋼配件可處理切絲和磨蓉。1 公升強效攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可發打忌廉及蛋黃醬類食物。乾磨器可研磨如咖啡豆等食材

      強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

      強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

      1.75 公升強化塑膠攪拌杯的攪拌容量達 1 公升，一次過最多製作五人份量的沙冰。

      一次過最多製作五人份量

      一次過最多製作五人份量

      2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份湯料食材。

      可緊密接合的裝置及工具，組裝容易

      可緊密接合的裝置及工具，組裝容易

      此款 Philips 多功能食物處理器以組裝容易為設計重點，採用巧妙的配件接合設計，讓您可以輕鬆接上配件。

      插入式不銹鋼配件可供切片、切碎和磨蓉使用

      插入式不銹鋼配件可供切片、切碎和磨蓉使用

      只要選擇合適的插入式不銹鋼配件（切片、切絲、磨蓉），放上您最喜愛的食物，然後將不銹鋼配件接上盤座就可。

      基座穩固、牢固不搖晃，就算揉麵糰亦然

      基座穩固、牢固不搖晃，就算揉麵糰亦然

      基座穩固、牢固不搖晃，就算揉麵糰亦然

      2 段速度選擇和點動設定，得心應手

      2 段速度選擇和點動設定，得心應手

      為了獲得最佳效果，發打忌廉、打蛋、製作糕點和麵糰時請使用低速（速度 1）。速度較高的設定（速度 2）則適用於切碎洋蔥和肉類、攪湯和沙冰，或切絲、切片、磨蓉或切蔬菜。

      適用於洗碗碟機清洗的配件

      適用於洗碗碟機清洗的配件

      具有顏色標記的配件和速度組合

      配上相同速度顏色與配件顏色，就可獲得最佳效果。

      技術規格

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        電源
        750 W
        攪拌杯實際容量
        1.0 l
        顏色
        乳白色金屬
        實際處理杯容量
        1.5 l
        產品功能
        • 電線儲藏格
        • 防滑膠腳
        • 點動式設定
        電線長度
        1.0 m
        速度設定
        2 + 點動設定
        攪拌容量
        1.75 l
        頻率
        50-60 Hz
        隨附
        • 刀組 S 刀片
        • 切絲（粗絲）工具
        • 切片（厚片）工具
        • 乳化工具
        • 切絲（幼絲）工具
        • 切片（薄片）工具
        • 磨蓉工具
        • 攪拌杯
        • 切絲工具
        • 搓粉工具
        • 乾磨器
        每分鐘轉數 (RPM)（最高）
        1900 r/min
        處理杯容量
        2 l
        乾磨器容量
        250 毫升
        產品尺寸（長x寬x高）
        210x210x368 mm
        每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
        21000 r/min
        電壓
        220-240 V

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 塗裝

        物料配件
        不銹鋼
        攪拌杯物料
        塑膠 SAN
        機身物料
        塑膠 ABS

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