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水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗
使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗
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在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。
只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。
有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。
無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。
直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。
您可以一邊享受自己最喜愛的音樂，一邊為 iPod/iPhone 充電！只要使用 iPod/iPhone 的 USB 線纜，將 iPod/iPhone 連接至家庭影院系統的 USB 連接埠連接，這樣 iPod/iPhone 就可以同時充電和播放，您不但可以享受自己的音樂，而且毋須擔心 Apple 裝置的電力會不足。
聲音
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