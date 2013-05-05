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5.1 3D 藍光家庭影院

HTB5540D/98
  • 水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗 水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗 水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗
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    5.1 3D 藍光家庭影院

    HTB5540D/98

    水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗

    使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,499.00

    5.1 3D 藍光家庭影院

    水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗

    使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。 查看各種好處

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    使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。 查看各種好處

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    5.1 3D 藍光家庭影院

    水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗

    使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。 查看各種好處

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      水晶般清晰的聲音帶來真正的電影院體驗

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      • 水晶般清晰的聲音
      • 內置 Wi-Fi 和藍牙R
      • HDMI 集線器和透過 USB 連接 iPod/iPhone
      • 1000 瓦
      全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

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      在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

      連接 2 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質

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      只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

      內置 WiFi 讓您無線連接至媒體

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      有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效

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      Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

      無線後置喇叭選擇配件方方便擺設

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      無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。

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      直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。

      水晶般清晰的聲音，帶來超高的清晰度和真實感

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      1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

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      使用音樂裝置藍牙無線音樂串流

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      在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

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      通過 USB 連接埠使用 iPod/iPhone 播放，並為其充電

      您可以一邊享受自己最喜愛的音樂，一邊為 iPod/iPhone 充電！只要使用 iPod/iPhone 的 USB 線纜，將 iPod/iPhone 連接至家庭影院系統的 USB 連接埠連接，這樣 iPod/iPhone 就可以同時充電和播放，您不但可以享受自己的音樂，而且毋須擔心 Apple 裝置的電力會不足。

      技術規格

      • 聲音

        中置喇叭輸出功率
        166 W
        均衡器設定
        • 電影
        • 音樂
        • 原始
        • 新聞
        • 遊戲
        衛星喇叭輸出功率
        4 x 166 W
        音效增強
        • 自動音量調節器
        • 杜比定向邏輯 II
        • 雙低音
        • FullSound
        • 夜間模式
        • Surround Plus
        • 高、低音控制
        音效系統
        • 杜比數碼 5.1
        • Dolby Digital Plus
        • Dolby True HD
        • DTS 數碼環迴音效
        • DTS-HD 高解像音響
        • DTS-HD Master Audio
        重低音喇叭輸出功率
        166 W
        總功率 RMS（30% THD 狀態下）
        1000  瓦

      • 喇叭

        中置喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        中置喇叭驅動器
        • 1 個 0.7 吋高音喇叭
        • 2 座 3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        喇叭類型
        • 1 座中置喇叭
        • 2 座衛星喇叭
        • 2 座高腳喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 8 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        前置喇叭驅動器
        • 1 個 0.7 吋高音喇叭
        • 2 個 3 吋低音喇叭
        後置喇叭驅動器
        1 x 3 吋全音域

      • 連接

        後方連接
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        • Ethernet
        • FM 天線插口
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • HDMI 輸入 2
        • 輔助輸入
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • Easy-Fit 喇叭插口
        • USB（僅適用於 VOD/BD-LIVE）
        • 無線後置音訊
        正面連接
        • 高速 USB
        • 音訊輸入
        • 麥克風輸入
        整合式連接
        • 藍牙
        • Wi-Fi
        iPod/iPhone
        透過 USB

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 21:9 格式字幕支援
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音效輸入投射
        • 動態聲畫同步功能
        • 一鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道（ARC）
        • 類型：
        • 深色
        方便易用
        DLNA

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • AAC
        • mka
        • mp3
        • WMA
        畫面
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        影片
        • avi
        • DivX
        • MKV
        • .mp4
        • MPEG
        • mpg

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • 杜比數碼解碼器
        • DTS
        • FLAC
        • Ogg Vorbis
        MP3 位元速率
        32 - 320kbps

      • 影像播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • DivX Plus HD

      • 靜態照片播放

        壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • JPEG Progressive
        • PNG
        影像增?功能
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 影像/顯示

        影像增?功能
        • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
        • 逐行掃描
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 電源

        功率
        160  瓦
        電源
        110 - 127 V / 220 - 240 V
        備用模式耗電量
        < 0.5 瓦

      • 持續性

        包裝
        電子使用手冊

      • 尺寸

        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        435 x 56 x 287  毫米
        中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
        314 x 110 x 83  毫米
        中置喇叭線長
        2  米
        前方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        100 x 1178 x 101  毫米
        前方喇叭線長
        3  米
        後方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        100 x 191 x 125  毫米
        後方喇叭線長
        10  米
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        233 x 365 x 310  毫米
        重低音喇叭纜線長度
        3  米

      • 配件

        兼容配件
        RWSS5512 無線後置音訊模組
        附配件
        • 2 枚 AAA 電池
        • FM 天線
        • HDMI 線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全及法律單張
        • 商標單張
        • 全球保用證

      • 包裝尺寸

        深度
        37.4  厘米
        EAN
        87 12581 68013 8
        總重量
        19.6  千克
        高度
        42  厘米
        淨重
        17.21  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        2.39  千克
        貨架佈置類型
        佈置
        寬度
        94.4  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 68013 8
        總重量
        19.6  千克
        高度
        42  厘米
        長度
        94.4  厘米
        淨重
        17.21  千克
        產品包裝數目
        1
        淨重
        2.39  千克
        寬度
        37.4  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        28  厘米
        高度
        5.8  厘米
        重量
        2.72  千克
        寬度
        43.5  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 2 枚 AAA 電池
      • FM 天線
      • HDMI 線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全及法律單張
      • 商標單張
      • 全球保用證

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