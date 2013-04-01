經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放

透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。