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5.1 DVD 家庭影院

HTD3510/98
  • 來自輕巧喇叭的強勁環迴音效 來自輕巧喇叭的強勁環迴音效 來自輕巧喇叭的強勁環迴音效
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    5.1 DVD 家庭影院

    HTD3510/98

    來自輕巧喇叭的強勁環迴音效

    Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5.1 DVD 家庭影院

    來自輕巧喇叭的強勁環迴音效

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    Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處

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    來自輕巧喇叭的強勁環迴音效

    Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處

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      技術規格

      • 聲音

        音效系統
        杜比數碼 5.1
        立體喇叭輸出功率
        5 x 50  瓦
        重低音喇叭輸出功率
        50 瓦
        總功率 RMS（30% THD 狀態下）
        300  瓦
        均衡器設定
        • 遊戲
        • 電影
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        音效增強
        夜間模式

      • 喇叭

        喇叭類型
        5 座立體喇叭
        獨立立體喇叭驅動器
        1 個 2.5 吋低音喇叭
        立體喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        立體喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 影像播放

        壓縮格式
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2

      • 影像/顯示

        影像增强功能
        視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        MP3 位元速率
        32 - 320kbps

      • 靜態照片播放

        影像增强功能
        • 旋轉
        • 縮放
        影像壓縮格式
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • TIFF

      • 檔案格式

        畫面
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        音訊
        • mp3
        • WMA
        影片
        • avi
        • DivX
        • MPEG
        • mpg

      • 連接

        正面連接
        • 高速 USB
        • 麥克風輸入
        • 音訊輸入
        後方連接
        • 輔助輸入
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼光學輸入
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • 迷你 Easy-Fit 喇叭插口
        • 固定式 FM 天線

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音效輸入投射
        • 一鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        • 系統待機
        HDMI 功能
        音訊回傳頻道（ARC）

      • 卡啦 OK 播放

        基本功能
        • 迴音控制
        • 麥克風音量控制
        • 音高控制

      • 電源

        功率
        50  瓦
        電源
        • 110-240V
        • 50/60 赫
        備用模式耗電量
        < 0.5 瓦

      • 配件

        附配件
        • HDMI 線
        • 電源線
        • AAA 電池 (x1)
        • 遙控器
        • 安全及法律單張
        • 商標單張
        • 全球保用證
        • 用戶手冊
        兼容配件
        STS3001 喇叭支架

      • 尺寸

        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        360 x 58 x 325  毫米
        主裝置重量
        2.40  千克
        中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
        85 x 88 x 83  毫米
        中置喇叭重量
        0.26  千克
        中置喇叭線長
        1.2  米
        前方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        85 x 88 x 83  毫米
        前方喇叭重量
        0.26  千克
        前方喇叭線長
        2.2  米
        後方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        85 x 88 x 83  毫米
        後方喇叭重量
        0.26  千克
        後方喇叭線長
        7.2  米
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        195 x 265 x 265  毫米
        重低音喇叭纜線長度
        2.2  米
        重低音喇叭重量
        2.82  千克

      • 外盒

        EAN
        87 12581 67854 8
        總重量
        7.6  千克
        高度
        34.5  厘米
        長度
        47  厘米
        淨重
        6.5  千克
        產品包裝數目
        1
        淨重
        1.1  千克
        寬度
        37.7  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        37.7  厘米
        EAN
        87 12581 67854 8
        總重量
        7.6  千克
        高度
        34.5  厘米
        淨重
        6.5  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        1.1  千克
        貨架佈置類型
        佈置
        寬度
        47  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        33.5  厘米
        高度
        5.8  厘米
        重量
        2.15  千克
        寬度
        36  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • HDMI 線
      • 電源線
      • AAA 電池 (x1)
      • 遙控器
      • 安全及法律單張
      • 商標單張
      • 全球保用證
      • 用戶手冊

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