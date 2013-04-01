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來自輕巧喇叭的強勁環迴音效
Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處
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Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處
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來自輕巧喇叭的強勁環迴音效
Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。 查看各種好處
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。
HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在可以真正高清晰解像度享受標準解像度的電影 - 確保畫面更細膩、更逼真。
幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。
透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。
音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。
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