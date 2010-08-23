Immersive Sound
家庭影院 HTS3540/98
Immersive Sound 家庭影院 HTS3540/98
執著於音
將影院的震撼效果帶回家中！具備低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 加強技術大幅提升家庭娛樂體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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將影院的震撼效果帶回家中！具備低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 加強技術大幅提升家庭娛樂體驗 查看各種好處
杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效
內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。
HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽
使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。
技術規格
-
配件
- 附配件
-
-
音訊/視訊線
-
遙控器電池
-
FM 天線
-
快速入門指南
-
遙控器
-
機座螺絲 x 4
-
用戶手冊
-
全球保用證
-
播放聲音
- 壓縮格式
-
- MP3 位元速率
-
32 - 320 kbps
-
卡啦 OK 播放
- 進階功能
-
- 基本功能
-
-
靜態照片播放
- 壓縮格式
-
- 影像增强功能
-
-
影像播放
- 壓縮格式
-
-
DivX Ultra
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV SD
-
XviD
- 視訊光碟播放系統
-
-
光學播放媒體
- 可播放光碟
-
-
CD
-
CDDA
-
CD-R/CD-RW
-
DVD
-
DVD +R/+RW
-
DVD R/-RW
-
SVCD
-
VCD
-
檔案格式
- 音訊
-
- 畫面
-
- 影片
-
-
asf
-
avi
-
DivX
-
MPEG
-
mpg
-
WMV
-
連接
- 前方/側面連接
-
- 後方連接
-
-
AUX IN 1
-
Click-fit 喇叭連接頭
-
色差視訊輸出
-
複合影像 (CVBS) 輸出
-
FM 天線插口
-
HDMI 1.3 輸出
-
尺寸
- 主裝置（寬 x 高 x 厚）
-
360 x 58 x 320
毫米
- 主裝置重量
-
2.84
千克
- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
160.9 x 95 x 92
毫米
- 中置喇叭重量
-
0.77
千克
- 中置喇叭線長
-
3
米
- 前方高腳喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
254 x 1001.5 x 254
毫米
- 前方喇叭重量
-
3.25
千克
- 前方喇叭線長
-
4
米
- 後方高腳喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
254 x 1001.5 x 254
毫米
- 後方喇叭重量
-
3.25
千克
- 後方喇叭線長
-
10
米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
120 x 307 x 369
毫米
- 重低音喇叭重量
-
3.84
千克
- 重低音喇叭纜線長度
-
4
米
- 包裝（寬 x 高 x 厚）
-
400 x 626 x 1106
毫米
- 重量 (含包裝)
-
25.41
千克
-
喇叭
- 喇叭類型
-
- 中置喇叭驅動器
-
1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍
-
150 - 20k
Hz
- 中置喇叭阻抗
-
4
歐姆
- 每個高腳喇叭的驅動器
-
1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 高腳喇叭頻率範圍
-
150 - 20k
Hz
- 高腳喇叭阻抗
-
8
歐姆
- 重低音喇叭類型
-
被動式
- 重低音喇叭驅動器
-
1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍
-
20 - 150
Hz
- 重低音喇叭阻抗
-
4
歐姆
-
影像/顯示
- 影像增强功能
-
-
功率
- 功率
-
200
瓦
- 電源
-
- 備用模式耗電量
-
< 0.9 瓦
-
音效
- 均衡器設定
-
- 頻率響應
-
20 - 20k
Hz
- 噪音訊號比率
-
> 65 dB
- 音效增強
-
- 音效系統
-
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）
-
1000
瓦
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM
- 預設頻道數目
-
40
包裝盒内容
格內其他項目
- 音訊/視訊線
- 遙控器電池
- FM 天線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 機座螺絲 x 4
- 用戶手冊
- 全球保用證
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