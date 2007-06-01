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DVD 家庭影院系統

HTS3548W/98
  • 顛覆你的感官體驗！ 顛覆你的感官體驗！ 顛覆你的感官體驗！
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    DVD 家庭影院系統

    HTS3548W/98

    顛覆你的感官體驗！

    這款時尚的全數碼家庭娛樂系統，可提供戲院般的影音體驗。配備擁有動感音質的無線後置喇叭可減少房間內的電線數目，安裝起來更為簡易。

    此產品已不再銷售。

    DVD 家庭影院系統

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      MP3 Line-in 功能，可播放便攜式媒體播放機中的音樂

      MP3 Line-in 採用隨插即用技術：只需將你的便攜式 MP3 機插到家庭影院系統上的內置耳筒插孔中，即可直接播放 MP3 內容。現在，你可以在享受飛利浦家庭影院系統非凡音質的同時，播放便攜式 MP3 機中的最愛音樂。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        數碼/類比轉換器
        12-bit，108 MHz
        圖像增强功能
        • 高解像度 (720p, 1080i)
        • 逐行掃描

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        4x125 瓦，2x250 瓦
        總輸出功率
        1000  W
        數碼/類比轉換器
        24 bit，192 kHz
        頻率響應
        180-14000  Hz
        訊噪比
        >65 dB
        音效系統
        • DTS
        • 杜比數碼
        • 杜比邏輯定向 II
        • 立體聲
        音效增強
        • Class D 數碼放大器
        • 夜間模式
        均衡器設定
        • 動作
        • 卡通
        • 古典
        • 音樂會
        • 劇情
        • 遊戲
        • 爵士樂
        • 沙發音樂
        • MTV
        • 新聞
        • 派對
        • R&B
        • 搖滾樂
        • 體育

      • 影像播放

        壓縮格式
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        播放媒體
        • DVD-Video
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • 影像 CD/SVCD
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • 音樂 CD
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        MP3 位元速率
        32-256 kbps 與 VBR

      • 靜態畫面播放

        圖像壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        圖像增强功能
        • 旋轉
        • 縮放
        • 翻相片
        • 播放音樂時進行幻燈片展示

      • 調諧器/接收/傳送

        預設音樂頻道數目
        40
        調諧器波段
        • FM
        • 上午

      • 連接

        前方/側面連接
        • USB
        • 3.5 毫米咪高風輸入插座
        • MP3 輸入
        後方連接
        • HDMI 輸出
        • 色差視訊輸出
        • S-Video 輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 2 組數碼同軸輸入
        • 輔助輸入
        • TV in (音訊、cinch)
        • 兼容無線連接的連接器
        • FM 天線
        • AM/MW 天線
        • 容易安裝的喇叭連接器

      • 電源

        電源供應器
        120/230VAC, 50/60Hz
        備用模式耗電量
        < 1 W

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 4 層立柱
        • 無線後置喇叭
        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        6  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭
        • 磁場屏蔽
        • 3 向
        中置喇叭驅動器
        • 1 x 2 吋高音喇叭
        • 2 x 2.5 吋低音喇叭
        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭阻抗
        3  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        8 吋高效低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        40-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        8  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 配件

        附配件
        • 無線傳送器
        • 無線接收器
        • 遙控器
        • 2 枚 AAA 電池
        • CVBS 視訊線
        • MP3 Line-in 線
        • AM 天線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      • 尺寸

        調整寬度
        435  mm
        調整高度
        55  mm
        調整深度
        310  mm
        調整重量
        4.04  kg
        傳送器寬度
        48.5  mm
        傳送器高度
        88.3  mm
        傳送器深度
        49  mm
        接收器寬度
        126  mm
        接收器高度
        131.5  mm
        接收器深度
        126  mm
        環迴喇叭寬度
        95  mm
        環迴喇叭高度
        1184  mm
        環迴喇叭深度
        73.5  mm
        環迴喇叭重量
        3.6  kg
        中置喇叭寬度
        435  mm
        中置喇叭高度
        93.5  mm
        中置喇叭深度
        67  mm
        中置喇叭重量
        1.45  kg
        重低音喇叭寬度
        159.5  mm
        重低音喇叭高度
        355.5  mm
        重低音喇叭深度
        370  mm
        重低音喇叭重量
        4.78  kg
        包裝寬度
        924  mm
        包裝高度
        584  mm
        包裝深度
        420  mm
        重量（含包裝）
        30.3  kg

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 無線傳送器
      • 無線接收器
      • 遙控器
      • 2 枚 AAA 電池
      • CVBS 視訊線
      • MP3 Line-in 線
      • AM 天線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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