格內其他項目
- 無線傳送器
- 無線接收器
- 遙控器
- 2 枚 AAA 電池
- CVBS 視訊線
- MP3 Line-in 線
- AM 天線
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 用戶手冊
- 全球保用證
顛覆你的感官體驗！
這款時尚的全數碼家庭娛樂系統，可提供戲院般的影音體驗。配備擁有動感音質的無線後置喇叭可減少房間內的電線數目，安裝起來更為簡易。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
顛覆你的感官體驗！
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這款時尚的全數碼家庭娛樂系統，可提供戲院般的影音體驗。配備擁有動感音質的無線後置喇叭可減少房間內的電線數目，安裝起來更為簡易。
無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的圖像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。
有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。
使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。
播放幾乎任何光碟，無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD-RW 或 DVD+R DL。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。
幾乎能播放任何媒體格式的音樂，無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。
內置的 DTS 與杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。
只需連接裝置到飛利浦 DVD 系統的 USB 連接埠，你的數碼音樂及相片便會直接由裝置播放。如此一來，你即可與親友共享真摯時刻。
MP3 Line-in 採用隨插即用技術：只需將你的便攜式 MP3 機插到家庭影院系統上的內置耳筒插孔中，即可直接播放 MP3 內容。現在，你可以在享受飛利浦家庭影院系統非凡音質的同時，播放便攜式 MP3 機中的最愛音樂。
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