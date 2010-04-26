DoubleBASS 技術提供雄厚的低音

DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。