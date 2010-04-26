Immersive Sound
家庭影院 HTS5550/98
Immersive Sound 家庭影院 HTS5550/98
執著於音
透過 3D 定點喇叭盡情體驗您的家庭影院！在新型 Philips 5000 系列家庭影院系統上播放您最愛的娛樂內容 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$3,090.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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執著於音
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3D 定點喇叭讓聲音在室內均勻傳播
3D 定點喇叭透過角度計算功能，不僅向前方而且會向側邊傳播聲音，使得音域變得更加寬廣，讓您沉醉於環迴的影院音效。
DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。
DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
內置的 DTS 與杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。
無線後置喇叭，告別雜亂纜線
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓您告別雜亂纜線。您可以單獨購買 Philips 無線後置喇叭。
技術規格
-
配件
- 兼容配件
-
-
RWSS5510 無線後置音訊
-
STS1300 座地式機座
- 附配件
-
-
音訊/視訊線
-
遙控器電池
-
FM 天線
-
快速入門指南
-
遙控器
-
機座螺絲 x 4
-
用戶手冊
-
全球保用證
-
播放聲音
- 壓縮格式
-
- MP3 位元速率
-
32 - 320 kbps
-
卡啦 OK 播放
- 進階功能
-
- 基本功能
-
-
靜態照片播放
- 壓縮格式
-
- 影像增强功能
-
-
影像播放
- 壓縮格式
-
-
DivX Ultra
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
XviD
-
WMV SD
- 視訊光碟播放系統
-
-
光學播放媒體
- 可播放光碟
-
-
CD
-
CDDA
-
CD-R/CD-RW
-
DVD
-
DVD +R/+RW
-
DVD R/-RW
-
SVCD
-
VCD
-
檔案格式
- 音訊
-
- 畫面
-
- 影片
-
-
asf
-
avi
-
DivX
-
MPEG
-
mpg
-
WMV
-
連接
- 前方/側面連接
-
- 後方連接
-
-
AUX IN 1
-
AUX IN 2
-
色差視訊輸出
-
複合影像 (CVBS) 輸出
-
數碼同軸輸入
-
容易安裝的喇叭連接器
-
FM 天線插口
-
HDMI 1.3 輸出
-
無線後置音訊
-
便利
- EasyLink
-
-
尺寸
- 主裝置（寬 x 高 x 厚）
-
435 x 58 x 358
毫米
- 主裝置重量
-
3.56
千克
- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
280 x 95 x 92
毫米
- 中置喇叭重量
-
1.40
千克
- 中置喇叭線長
-
2
米
- 前方高腳喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
260 x 1101 x 260
毫米
- 前方喇叭重量
-
3.77
千克
- 前方喇叭線長
-
4
米
- 後方高腳喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
260 x 1101 x 260
毫米
- 後方喇叭重量
-
3.77
千克
- 後方喇叭線長
-
10
米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
196 x 395 x 342
毫米
- 重低音喇叭重量
-
5.25
千克
- 重低音喇叭纜線長度
-
4
米
- 包裝（寬 x 高 x 厚）
-
400 x 697 x 1200
毫米
- 重量 (含包裝)
-
33
千克
-
喇叭
- 喇叭類型
-
- 中置喇叭驅動器
-
2 座 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍
-
150 - 20k
Hz
- 中置喇叭阻抗
-
3
歐姆
- 每個高腳喇叭的驅動器
-
2 座 3 吋全音域低音喇叭
- 高腳喇叭頻率範圍
-
150 - 20k
Hz
- 高腳喇叭阻抗
-
4
歐姆
- 重低音喇叭類型
-
被動式
- 重低音喇叭驅動器
-
1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍
-
20-150
Hz
- 重低音喇叭阻抗
-
3
歐姆
-
影像/顯示
- 影像增强功能
-
-
功率
- 功率
-
150
瓦
- 電源
-
- 備用模式耗電量
-
< 0.9 瓦
-
音效
- 均衡器設定
-
- 頻率響應
-
20-20k
Hz
- 噪音訊號比率
-
> 65 dB
- 音效增強
-
-
對白強化功能
-
杜比定向邏輯 II
-
DoubleBass
-
FullSound
-
夜間模式
- 音效系統
-
-
杜比數碼 5.1
-
DTS 96/24
-
DTS 數碼環迴音效
-
立體聲
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）
-
1200
瓦
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM
- 預設頻道數目
-
40
包裝盒内容
格內其他項目
- 音訊/視訊線
- 遙控器電池
- FM 天線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 機座螺絲 x 4
- 用戶手冊
- 全球保用證
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