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HTS7540/98
在家體驗電影院的強大力量
這款娛樂系統設計時尚，採用優質鋁金塗層，可提供高清畫質和環繞音效。喇叭可帶來高保真環繞音效，讓您在家亦能擁有猶如電影院般的體驗。
藍光光碟播放
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。
DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。
藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。