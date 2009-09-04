藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。