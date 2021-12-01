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經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%*
享受輕鬆徹底的牙齒清潔體驗，改善牙齦健康。我們的 Quad Stream 技術助您輕鬆清潔更大範圍，而 Pulse Wave 技術會溫和地指導您逐一清潔牙齒，簡單舒適。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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X 形水流覆蓋更大表面，比使用牙線清潔更迅速、深入，輕鬆舒適。
享有貼心的潔牙體驗。清潔模式使用持續的水流，適合日常清潔；深層清潔模式使用水脈衝，清潔更加徹底；敏感模式格外呵護敏感牙齦；按摩模式可舒緩和刺激牙齦線。無論您有何需要，都可使用 LED 螢幕作指引，根據舒適度調整強度。
使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。
要清潔敏感牙齦嗎？裝上舒適噴嘴，軟膠尖端可緊貼牙齦輪廓作導引。
使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。
完成清潔後，將手柄放回使用便利的磁吸基座即可。手柄自動從暫停狀態轉換為關閉。
600 毫升儲水糟配備易用翻蓋，貯存水量足夠用於一次清潔。只須將水糟取出，便可注水，然後裝回原位。
溫和的水脈衝指導您逐一清潔牙齒，不遺漏任何部位。
產品設計助您寧靜地清潔牙齒，獲得絕佳效果而不會干擾他人。
輕巧時尚的噴嘴盒可衛生地存放額外噴嘴盒。
電源
服務
方便易用
效能
內含物件
模式
健康功能
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