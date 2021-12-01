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  • 經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%* 經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%* 經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%*

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 專業級水牙線機

    HX3911/41

    經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%*

    享受輕鬆徹底的牙齒清潔體驗，改善牙齦健康。我們的 Quad Stream 技術助您輕鬆清潔更大範圍，而 Pulse Wave 技術會溫和地指導您逐一清潔牙齒，簡單舒適。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,588.00

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 專業級水牙線機

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    經過護理的部位可消滅牙菌膜達 99.9%*

    輕鬆體驗徹底清潔

    • Quad Stream 技術
    • 靜音設計
    • Pulse Wave 在使用時指導您
    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    X 形水流覆蓋更大表面，比使用牙線清潔更迅速、深入，輕鬆舒適。

    4 個潔牙模式，10 段強度

    4 個潔牙模式，10 段強度

    享有貼心的潔牙體驗。清潔模式使用持續的水流，適合日常清潔；深層清潔模式使用水脈衝，清潔更加徹底；敏感模式格外呵護敏感牙齦；按摩模式可舒緩和刺激牙齦線。無論您有何需要，都可使用 LED 螢幕作指引，根據舒適度調整強度。

    Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍

    Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍

    使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。

    舒適噴嘴呵護敏感牙齦

    舒適噴嘴呵護敏感牙齦

    要清潔敏感牙齦嗎？裝上舒適噴嘴，軟膠尖端可緊貼牙齦輪廓作導引。

    標準噴嘴可作日常清潔

    標準噴嘴可作日常清潔

    使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。

    磁吸基座使用便利，配備自動斷電安全裝置

    磁吸基座使用便利，配備自動斷電安全裝置

    完成清潔後，將手柄放回使用便利的磁吸基座即可。手柄自動從暫停狀態轉換為關閉。

    600 毫升儲水糟可輕鬆注水

    600 毫升儲水糟可輕鬆注水

    600 毫升儲水糟配備易用翻蓋，貯存水量足夠用於一次清潔。只須將水糟取出，便可注水，然後裝回原位。

    Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

    溫和的水脈衝指導您逐一清潔牙齒，不遺漏任何部位。

    靜音潔牙，效果絕佳，不會干擾他人

    產品設計助您寧靜地清潔牙齒，獲得絕佳效果而不會干擾他人。

    輕巧噴嘴盒

    輕巧時尚的噴嘴盒可衛生地存放額外噴嘴盒。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      世界通用充電器

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      集風嘴附件
      輕易扣上和取下

    • 效能

      清潔
      完全清潔口腔只需 60-90 秒

    • 內含物件

      F1 標準噴嘴
      1
      F3 Quad Stream 噴嘴
      2
      F2 舒適噴嘴
      1
      電動牙線
      1
      噴嘴收藏盒
      1

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      強度
      10
      按摩
      舒適的按摩
      敏感
      輕柔潔淨牙齒及牙齦

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      • 可清除高達 99.9% 牙菌膜*
      • 可清除多達 2 倍牙菌膜**
      牙齦健康
      2 個星期就能改善**

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    • 根據實驗研究結果，經過護理的部位可清除高達 99.9% 牙菌膜。實際口腔內使用結果可能有差異。
    • *以強度 8 使用 Quad Stream 噴嘴與手動牙刷比較。個別使用結果可能有差異。

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