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  • 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。*

    Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6042/35

    瞬間的卓越潔淨。*

    兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$168.00

    Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭

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    瞬間的卓越潔淨。*

    潔淨和保護無盡的笑容，適合 7 歲或以上

    • 2 件裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • 適合兒童的清潔效果
    7歲或以上

    7歲或以上

    Philips Sonicare For Kids 標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 7 歲或以上兒童的牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 4 歲或以上兒童的小型輕巧刷頭尺寸。

    較手動式牙刷有效 75%

    較手動式牙刷有效 75%

    Philips Sonicare 兒童牙刷刷頭，經臨床實証比手動牙刷更有效去除牙菌膜。讓您的孩子遠離蛀牙，更享受牙齒檢查。保證檢查結果更佳，否則原銀奉還。

    卓越潔淨讓刷牙更有效率

    卓越潔淨讓刷牙更有效率

    聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。

    改善口腔健康習慣之一

    改善口腔健康習慣之一

    像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      Aqua
      硬刷毛
      刷頭物料
      不含 BPA
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • HealthyWhite+
      • 兒童專用

    • 內含物件

      刷頭
      2 個小童 Sonicare 標準

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 75% 牙菌膜*

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