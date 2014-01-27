Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$168.00
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Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭
瞬間的卓越潔淨。*
潔淨和保護無盡的笑容，適合 7 歲或以上
7歲或以上
Philips Sonicare For Kids 標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 7 歲或以上兒童的牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 4 歲或以上兒童的小型輕巧刷頭尺寸。
較手動式牙刷有效 75%
Philips Sonicare 兒童牙刷刷頭，經臨床實証比手動牙刷更有效去除牙菌膜。讓您的孩子遠離蛀牙，更享受牙齒檢查。保證檢查結果更佳，否則原銀奉還。
卓越潔淨讓刷牙更有效率
聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷
Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。
改善口腔健康習慣之一
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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Aqua
- 硬刷毛
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中
- 刷頭物料
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不含 BPA
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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內含物件
- 刷頭
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2 個小童 Sonicare 標準
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 75% 牙菌膜*
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