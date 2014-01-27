7歲或以上

Philips Sonicare For Kids 標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 7 歲或以上兒童的牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 4 歲或以上兒童的小型輕巧刷頭尺寸。