Philips Sonicare DiamondClean 標準型聲波牙刷刷頭
卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。
DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。 查看各種好處
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Philips Sonicare DiamondClean 標準型聲波牙刷刷頭
卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。
進階的去漬及牙齒潔白效果
- 3 支裝
- 標準型
- 一插即用
- 卓越的清潔效能，潔白牙齒
一個星期即可令牙齒更潔白
Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭只需 7 天即可移除多 100% 的污漬，帶來更潔白的牙齒。
鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒
這個 Philips Sonicare 牙刷刷頭設有中央去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。還有更小、輕巧的刷頭以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。
與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭經臨床實証，在 4 星期使用後比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。
專門增強聲波潔齒效能而設
Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。
適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
改善口腔健康習慣之一
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
更換刷毛提示確保您得到有效的清潔
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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黑色
- 硬刷毛
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中
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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HealthyWhite+
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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EasyClean
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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內含物件
- 刷頭
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3 個 DiamondClean 標準
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 7 倍牙菌膜*
- 牙齦健康
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幫助改善牙齦健康
- 潔白
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一個星期即可令牙齒更潔白
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