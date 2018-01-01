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  • 只需一星期，令牙齒潔白高達 100%* 只需一星期，令牙齒潔白高達 100%* 只需一星期，令牙齒潔白高達 100%*

    Philips Sonicare W Optimal White 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6066/69

    只需一星期，令牙齒潔白高達 100%*

    W 亮白刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現更亮白笑容的顧客。這款刷頭亦非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00

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    進階的去漬及牙齒潔白效果

    • 6 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。

    鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

    鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

    DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。只需 7 天即可為您帶來 100%* 更亮白的笑容。

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare W2 亮白刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 W DiamondClean 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      BrushSync 智能感應配對刷頭
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 內含物件

      刷頭
      • 2 個輕巧型 W2c 亮白
      • 4 個 W2 亮白

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      牙齦健康
      幫助改善牙齦健康
      潔白
      一個星期即可令牙齒更潔白

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