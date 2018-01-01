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只需一星期，令牙齒潔白高達 100%*
W 亮白刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現更亮白笑容的顧客。這款刷頭亦非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。查看各種好處
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高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。
DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。只需 7 天即可為您帶來 100%* 更亮白的笑容。
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare W2 亮白刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 W DiamondClean 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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