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  • 經典效能，絕對潔淨。 經典效能，絕對潔淨。 經典效能，絕對潔淨。

    Philips Sonicare e-Series 標準型聲波牙刷刷頭

    HX7001/20

    經典效能，絕對潔淨。

    Philips Sonicare E-Series 適合專注於日常有效地清除牙菌膜的顧客使用。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$118.00

    Philips Sonicare e-Series 標準型聲波牙刷刷頭

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    為您帶來更清潔的口腔

    • 1 支裝
    • 標準型
    • 扭上式
    我們的傳統刷頭

    我們的傳統刷頭

    Philips Sonicare 牙刷刷頭配合曲線設計，自然貼合牙齒形狀，徹底清潔。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    扭上式刷頭系統為 Essence、Elite、Xtreme、Advance 而設

    扭上式刷頭系統為 Essence、Elite、Xtreme、Advance 而設

    Philips Sonicare E-Series 牙刷刷頭可以扭上式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。

    改善口腔健康習慣之一

    改善口腔健康習慣之一

    像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扭上式
      適用於以下型號
      Essence+

    • 內含物件

      刷頭
      1 個 E 系列標準

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

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